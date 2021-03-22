Арбитражный суд Вологодской области обязал коммерческую фирму, задолжавшую 1 рубль, заплатить 7,5 тысячи рублей исполнительского сбора.

Никаких ошибок в цифрах нет: действительно, фирме был выставлен именно такой счет. При этом компания еще получила серьезную скидку, иначе платить бы пришлось больше.

На самом деле с такой ситуацией, когда исполнительский сбор, накладываемый судебными приставами, оказывается больше самого долга, может столкнуться не только коммерческая организация, но и любой гражданин. Поэтому так важно для всех разобраться в юридической математике.

Коммерческая компания подала иск к торговой организации и выиграла дело. Спор был банальным: истец выполнил работу, ответчик не заплатил, он не прав. Потому арбитражный суд обязал торговую организацию заплатить истцу 4,5 тысячи рублей гонорара, предусмотренного договором, плюс 309 рублей 90 копеек пени.

Однако коммерческая компания изначально просила выплатить ей пени в сумме 311 рублей 81 копейку. То есть ошиблась в своих расчетах на, без малого, два рубля. Казалось бы, мелочь. Но теперь формально победа в суде перестала быть безоговорочной. На юридическом языке это означает, что иск был удовлетворен частично. В таких случаях стороны должны разделить между собой в справедливых пропорциях судебную пошлину. Она по закону составила 2 тысячи рублей. Суд решил, что из них 1999 рублей должен заплатить ответчики, а 1 рубль - истец.

Видимо, счастливые победители слишком несерьезно отнеслись к судебному решению. Потому что свой рубль в казну они так и не принесли. А между тем, перед казной не бывает слишком маленьких долгов. Отдавать надо все до рубля. Поэтому, когда час ожидания прошел, дело было направлено судебным приставам. В свою очередь судебный пристав-исполнитель вынес постановление о взыскании минимальной суммы исполнительского сбора: 10 тысяч рублей.

По закону исполнительский сбор устанавливается в размере семи процентов от подлежащей взысканию суммы, но не менее одной тысячи рублей с должника-гражданина или десяти тысяч рублей с должника-организации. Так что росчерком пера судебного пристава блестящая судебная победа превратилась в пиррову.

Компания обратилась в суд, чтобы смягчить свое положение, и ей пошли навстречу. Как рассказали в объединенной пресс-службе судов Вологодской области, Арбитражный суд Вологодской области удовлетворил заявление компании и вынес определение об уменьшении исполнительского сбора. Скидка составила 25 процентов. Теперь компания должна заплатить 7,5 тысячи рублей плюс 1 рубль, так как и основной долг никуда не исчез.

Исполнительский сбор начисляется, когда должник не выполняет добровольно свои обязательства

На практике нередки ситуации, когда сумма исполнительского сбора превышает долг. Например, с такой арифметикой часто сталкиваются нарушители Правил дорожного движения, не заплатившие штрафы. Долг в 500 рублей может вырасти до 1,5 тысячи. Если же у человека несколько штрафов, и по каждому заводится исполнительное производство, то исполнительский сбор начинает буквально бить по карману.

Как сообщил накануне директор Федеральной службы судебных приставов Дмитрий Аристов, в 2020 году доход федерального бюджета от взыскания исполнительского сбора превысил 25 миллиардов рублей.