Командующий Северным флотом Александр Моисеев считает, что в Арктике нет проблем, которые необходимо решать военными методами или силовым путем.

Это не означает, что наши моряки не реагируют на появление чужих военных у рубежей РФ.

Северный флот все контролирует и делает упреждающие шаги для обеспечения безопасности Заполярья. Минобороны России значительно усилило военную группировку в нашей Арктической зоне. Там восстановили почти два десятка военных аэродромов. Для предотвращения воздушных ударов в Заполярье развернули комплексы ПВО ближнего действия "Тор-М2ДТ" и "Панцирь-СА", подготовленные для использования в регионах с экстремально низкими температурами.

На архипелаге Новая Земля на боевое дежурство заступили системы ПВО дальнего действия С-400 "Триумф". На них перевооружили зенитный ракетный полк Северного флота на острове Южный. В Заполярье также перебросили мощные береговые противокорабельные комплексы "Бал" и "Бастион".

Между тем интерес к Арктике проявляют даже страны, не имеющие туда выхода. Вчера посол по особым поручениям МИД России Николай Корчунов заявил, что Россия критически относится к военной деятельности неарктических государств в регионе.

"Мы не приветствуем появление военных контингентов неарктических государств - приходят они из Европы или из Азии, потому что раскачивание военной ситуации нами не приветствуется", - отметил российский дипломат.