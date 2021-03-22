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22.03.2021 19:36
Рубрика: Власть

Арктика под охраной

Западные страны раскачивают военную ситуацию в Заполярье
Текст: Юрий Гаврилов
Российская газета - Федеральный выпуск № 60(8411)
Командующий Северным флотом Александр Моисеев считает, что в Арктике нет проблем, которые необходимо решать военными методами или силовым путем.

Это не означает, что наши моряки не реагируют на появление чужих военных у рубежей РФ.

Фото: flickr.com / usnavy
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Северный флот все контролирует и делает упреждающие шаги для обеспечения безопасности Заполярья. Минобороны России значительно усилило военную группировку в нашей Арктической зоне. Там восстановили почти два десятка военных аэродромов. Для предотвращения воздушных ударов в Заполярье развернули комплексы ПВО ближнего действия "Тор-М2ДТ" и "Панцирь-СА", подготовленные для использования в регионах с экстремально низкими температурами.

На архипелаге Новая Земля на боевое дежурство заступили системы ПВО дальнего действия С-400 "Триумф". На них перевооружили зенитный ракетный полк Северного флота на острове Южный. В Заполярье также перебросили мощные береговые противокорабельные комплексы "Бал" и "Бастион".

Между тем интерес к Арктике проявляют даже страны, не имеющие туда выхода. Вчера посол по особым поручениям МИД России Николай Корчунов заявил, что Россия критически относится к военной деятельности неарктических государств в регионе.

"Мы не приветствуем появление военных контингентов неарктических государств - приходят они из Европы или из Азии, потому что раскачивание военной ситуации нами не приветствуется", - отметил российский дипломат.

В регионах Власть Безопасность СЗФО

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