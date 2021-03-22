Приставы забрали у калининградца машину за 300 неоплаченных штрафов

У калининградца, накопившего более трехсот неоплаченных штрафов за превышение скорости, судебные приставы изъяли автомобиль.

Как сообщили в пресс-службе регионального управления ФССП, общая сумма наложенных на гражданина штрафов составила 147 тысяч рублей. Задержать любителя быстрой езды удалось с помощью камер системы "Безопасный город". По ним установили маршрут передвижения автомобиля, на котором совершались правонарушения, и остановили его в ходе совместного рейда с сотрудниками ГИБДД.

Однако за рулем оказался совсем другой человек. Он рассказал, что купил машину в 2015 году, но не зарегистрировал ее на свое имя. А потому решил, что может безнаказанно гонять, не глядя на спидометр, ведь штрафы приходят прежнему владельцу автомобиля.

Судебный пристав-исполнитель составил акт описи и ареста имущества с изъятием. Автомобиль на эвакуаторе был доставлен на специальную стоянку. Теперь его оценят и передадут на реализацию. Также с должника будет взыскан исполнительский сбор 266 тысяч рублей.