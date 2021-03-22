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Рубрика: Экономика

Цены с привкусом металла

Регионы вынуждены повышать расходы бюджетов из-за подорожания стройматериалов
Текст: Вера Черенева ("Российская газета", Ленинградская область)
Российская газета - Федеральный выпуск № 60(8411)
Власти Ленинградской области обратились в Федеральную антимонопольную службу с просьбой выяснить, почему в этом году металлоконструкции подорожали более чем на 100 процентов.
Застройщикам ничего не остается, как покупать арматуру по новым ценам. Фото: РИА Новости Застройщикам ничего не остается, как покупать арматуру по новым ценам. Фото: РИА Новости
Застройщикам ничего не остается, как покупать арматуру по новым ценам. Фото: РИА Новости

Пока антимонопольщики разбираются, застройщикам ничего не остается, как покупать арматуру по новым ценам. И страдают от этого не только они, но и региональный бюджет. Ведь придется вносить изменения в сметы на строительство социальных объектов.

Это коснется не только объектов, по которым лишь готовится конкурсная документация, но и уже заключенных контрактов. Как сообщили "РГ" в правительстве региона, в самой практике изменения сумм после заключения контракта нет ничего необычного. Они регулярно индексируются, но только относительно уровня инфляции. Арматура подорожала значительно больше. Поэтому в регионе будут руководствоваться рыночными ценами. Иначе строителям будет невыгодно работать.

Подорожание арматуры в два раза может затормозить строительство школ, поликлиник и других социальных объектов, а также вызвать рост цен на жилье 

- Однако эта мера временная и не решает всех проблем, - считает Михаил Голубев, член "Клуба лидеров" в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. - Одна из причин такого роста - тренд на продажу за границу, в результате которого сильно страдает внутренний рынок. Регионы вынуждены либо закладывать большие суммы в бюджет (что не всегда возможно), либо сокращать число вводимых объектов инфраструктуры, в том числе социальных.

А как в других регионах?

Иван Шмидт, министр строительства Новосибирской области:

- У нас подрядчики строят за счет согласованных средств. Если по каким-то причинам в процессе работ происходит удорожание стройматериалов, риски ложатся на плечи подрядчиков. Поэтому наша задача - провести своевременно торги.

По более 50 процентам объектов мы провели торги до 31 декабря 2020 года. И к концу марта заканчиваем контрактацию остальных. Обычно в зимний период битум и щебень, а это основные материалы для наших строек, идут по наименьшей цене. И подрядчики заинтересованы приобрести их именно зимой. Рост цен, как правило, происходит позже, и тому, кто будет покупать эти материалы летом, придется переплачивать.

Фото: Наталья Селиверстова/ РИА Новости
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Виктор Джанжиев, министр по строительству, транспорту и дорожному хозяйству Республики Калмыкия:

- По арматуре цены у нас растут примерно на 40-60 процентов. Конечно, это повлияет на стоимость строительства, будет определенная индексация. В каждом конкретном случае это будет определяться между заказчиками и подрядчиками.

Я вижу, что эта проблема уже находится под контролем федерального минстроя. Думаю, государство примет разумные меры для сдерживания роста цен и окажет поддержку. К тому же надеемся, что это временный фактор, и цена снизится.

Иван Гилев, министр строительства и ЖКХ Алтайского края:

- Такая проблема есть и у нас. Стоимость металла выросла практически в два раза, что не было учтено в проектировании и расчетах сметной стоимости объектов. Применяемые сегодня методики и правила расчета не позволяют оперативно эту сметную стоимость увеличить.

Особенно сложившаяся ситуация отражается на объектах с повышенной сейсмичностью. Сегодня Минстрой России разрабатывает механизм, позволяющий учитывать рост цен на металл, в том числе путем изменения существующих параметров контрактов. Алтайский край поддерживает эту меру. Однако если на федеральном уровне механизм не будет принят, нам придется искать способы поддержки на уровне нашего региона.

Подготовили Сергей Зюзин, Руслан Мельников, Наталья Решетникова

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