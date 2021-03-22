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22.03.2021 22:39
Рубрика: Спорт

СКА вышел вперед в серии с "Динамо"

Текст: Максим Домчев
Хоккеисты СКА в овертайме переиграли московское "Динамо" в третьем матче серии плей-офф КХЛ. Счет в серии стал 2-1 в пользу клуба из Санкт-Петербурга.
Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости
Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости

После двух матчей в Северной столице счет в серии до четырех победы был равным - 1-1. Первую встречу выиграли динамовцы, а два дня спустя команде Валерия Брагина удалось взять реванш.

Фото: Павел Бедняков/РИА Новости
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В третьей встречи первыми отличились игроки СКА. С передачи Ивана Морозова шайбу в ворота Александра Еременко отправил капитан молодежной сборной России Василий Подколзин.

Во втором периоде Антон Бурдасов во второй раз огорчил хозяев. Но "Динамо" сумело проявить характер. И еще до перерыва Дмитрий Яшкин отыграл одну шайбу.

При счете 2:1 гости могли отличиться еще раз, но забросить вторую в матче шайбу Бурдасову помешала сломавшаяся клюшка. В начале третьего периода защитнику "Динамо" Андрею Сергееву удалось обыграть двух соперников и выдать роскошный пас на дальнюю штангу, где Иван Игумнов переправил шайбу в сетку.

Основное время не выявило победителя, а в овертайме Владислав Каменев все же принес гостям победу. СКА повел в серии 2-1, а следующий матч пройдет в Москве 24 марта.

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