Туристы попали под лавину в Мурманской области

В Заполярье на одном из туристических маршрутов сошла лавина. Под завалом могут быть пострадавшие, сообщает РИА Новости со ссылкой на СК Мурманской области.

На место ЧП выдвинулись следователи и криминалисты. По предварительным данным, на месте схода лавины могут быть туристы, среди которых несовершеннолетние.

Установлено, что группа находилась на необорудованном маршруте. Состав и степень подготовки туристов, оказавшихся в зоне бедствия устанавливается, СК по Мурманской области начал проверку.