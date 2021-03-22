Умер исполнитель гитарной партии песни "Ваше благородие, госпожа удача"

В Петербурге в возрасте 85 лет умер композитор и педагог, старейший музыкант оркестра БДТ имени Товстоногова Юрий Смирнов, сообщают в пресс-службе театра.

Юрий Смирнов начал работать в БДТ почти 60 лет назад, он участвовал в музыкальном сопровождении спектаклей БДТ. Ну а телезрители со всей страны знают Юрия Смирнова по гитарным партиям к известным фильмам.

В частности, именно он исполнял музыкальную партию в песне "Ваше благородие, госпожа удача" в картине "Белое солнце пустыни". Также он принял участие в исполнении музыки к фильмам "Гойя", "Рабочий поселок" и "Салют, Мария".

А еще Юрий Смирнов писал сборники песен и учебники для тех, кто только осваивает гитару. Именно по его самоучителям тысячи ребят по всей стране ставили свои первые аккорды.