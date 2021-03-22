В Архангельске открыли архив Соломбальской судоверфи

В Архангельске впервые за сто лет открыли архив деревянной судостроительной верфи Соломбалы - родины государственного кораблестроения России.

Познакомиться с редчайшими чертежами и фотографиями карбасов, зверобойных шхун, шлюпок, рыболовных ботов, дор и многих других поморских судов теперь могут все желающие. Выставка "Сокровища архива Соломбальской судоверфи" начала работу в экспозиционном пространстве "Товарищества поморского судостроения".

Верфь начала действовать в Соломбале 110 лет назад и называлась тогда "Поморский эллинг". Позже, в Советском Союзе, она стала единственным предприятием, где был налажен массовый выпуск традиционных северных лодок. Сегодня здесь больше не строят деревянные суда, но огромный архив остался. Всего в нем находятся около 10 тысяч документов.

Архив конструкторского бюро верфи открыт в первый раз за все время существования предприятия. По словам руководителя "Товарищества поморского судостроения" Евгения Шкарубы, мастера, увлекающиеся народным судостроением, смогут использовать чертежи на безвозмездной основе. Это полная документация - чертежи выполнены в деталях. Большая часть будет оцифрована и выложена в свободном доступе на сайте интернет-ресурса "Заветный флот". Одновременно продолжится исследовательская работа в архиве конструкторского бюро совместно с энтузиастами проекта, а также учеными и студентами Северного (Арктического) федерального университета.

По словам сегодняшнего владельца верфи Сергея Николаева, проект призван сохранить драгоценное наследие Поморья и заинтересовать людей технологиями поморского судостроения: "Как говорится, бери и делай - чертежи сохранились со всеми спецификациями". Кстати, деревянные материалы в строительстве судов сегодня становятся все более популярными и начинают возвращать позиции в соревновании с композитными.

Необходимо отметить, что архив представляет бесценный фонд для историков Поморья. В нем, к примеру, сохранились уникальные снимки судов и "фотосессии" процесса их создания. Так, во время Великой Отечественной войны в голодающем Архангельске были очень популярны ёлы (небольшие карбасы) для рыбной ловли, а так как взрослые были на фронте, "шили" ёлы в основном подростки: многие архангелогородцы узнают на этих снимках своих бабушек и дедушек.