В Хибинах скончалась девочка, попавшая под снежный обвал

Пропавшая в Хибинских горах при обвале снежного карниза 13-летняя девочка погибла. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Мурманской области.

Участники поисковых работ пытались реанимировать ребенка, но безуспешно.

- В состав группы входило 16 человек, из которых трое взрослых и 13 детей, - отметили в ведомстве. - Их частично накрыл обвалившийся снежный карниз. Остальные участники группы, кроме погибшей девочки, не пострадали.

Трагедия случилась в районе горы Маннепахк, неподалеку от станции Имандра. Сообщение о происшествии поступило 22 марта около 18 часов. В поисковых работах принимали участие 53 человека и 18 единиц техники, в том числе 11 снегоходов.