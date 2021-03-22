В Петербурге после гибели двух человек нашли склад суррогатного алкоголя

В Петербурге на улице Софийской обнаружен склад с суррогатным алкоголем. Сотрудники полиции нашли более 3,5 тысяч бутылок поддельной водки, сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

На склад, который располагался в гаражном кооперативе, полицейские вышли после гибели двух человек. Тела мужчин были обнаружены в квартире во Фрунзенском районе, следов насильственной смерти не нашлось и полицейские стали отрабатывать версию об отравлении спиртным.

Стоит отметить, что контрафактное спиртное было замаскировано под известные бренды, в том числе и премиальные.

Сейчас сотрудники полиции разыскивают организаторов производства, а также выясняют каналы сбыта суррогата.