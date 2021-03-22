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22.03.2021 17:52
Рубрика: Экономика

В Петербурге раскупили номера в гостиницах на период ПМЭФ

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

В Петербурге в сетевых бизнес-отелях раскупили практически все номера в даты проведения ПМЭФ, сообщает ТАСС со ссылкой на председателя комитета по экономической политике и стратегическому планированию Северной столицы Валерия Москаленко.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
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В Смольном ожидают, что ПМЭФ станет первым масштабным мероприятием, которое позволит туристской отрасли восполнить потери прошлого года.

Петербургский международный экономический форум пройдет с 2 по 5 июня. Традиционно в даты ПМЭФ в отелях сложно найти свободный номер. В первую очередь это касается сетевых бизнес-гостиниц уровня 3-4 звезды. От этих отелей часто есть трансфер до Экспофорума, а в лобби имеются стойки для получения бейджей.

Помимо этих гостиниц, в гонку за бизнес-туристами включаются несетевые отели. В первую очередь разбираются номера в категории от 4 до 8 тысяч рублей. В момент написания материала, на популярном сервисе бронирования отелей в даты ПМЭФ было свободно около 900 номеров этого ценового сегмента. За неделю до форума и спустя неделю после их число приближалось к двум тысячам.

Чуть больше 150 номеров остались в категории дороже 17 тысяч рублей. В обычное время свободно для бронирования около 400 таких номеров. Сейчас самый дорогой номер, который остался на ПМЭФ - это апартаменты на Васильевском острове с восемью спальнями. В обычное время сутки в таких апартаментах стоят 100 тысяч, в дни ПМЭФ цена поднялась до 200. Правда, самые дорогие номера в отелях в историческом центре Петербурга, где цена может достигать полумиллиона рублей, уже забронировали.

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