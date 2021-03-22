В Петербурге режиссер Ирина Евтеева отметила юбилей творческим вечером

Известный петербургский режиссер Ирина Евтеева отметила юбилей творческим вечером на киностудии "Ленфильм", представив новую картину.

Именно здесь начиналась ее творческая биография: ее дед, театральный актер Федор Машкин-Федоровский, снимался у Козинцева, братьев Васильевых, Хейфица, стал одним из первых в стране "укладчиком" русского синхронного текста в зарубежных картинах, дублированных на студии в 1950-1970-е годы. Дедушка и устроил Ирину на "Ленфильм" бутафором.

А с 1989 года она сама стала снимать кино, "вросла" в ленфильмовские стены. Авторское кино, Евтеева придумывает его - пишет сценарий, она и режиссер, и художник- аниматор. Фильмы выполнены в особой технике свето-живописи, сочетающей игру актеров с живописными лессировками, эксперименты с различными киноматериалами.

- На мое счастье на "Ленфильме" в 1989 году образовалась Студия Первого и Экспериментального фильма Алексея Германа, где состоялся мой дебют ("Лошадь, скрипка… и немножко нервно"), мне поверили, и я стала снимать кино. Спасибо моим учителям, - рассказывает Ирина Евтеева. - Техника моя рождалась вместе с первой картиной. Специального мультстанка не было, и нужно было приспосабливать к особой моей съемке все, что можно было найти в цехе комбинированных съемок на "Ленфильме". В этом активное участие принимал мой муж Юрий Кравцов. Я хотела поместить "вынутое" из пленки изображение в другую среду, где оно могло существовать совершенно иначе. Человек может двигаться с одной скоростью, а пейзаж - с другой. Совмещение разных скоростей в одном кадре дает такое особое звучание. Реализма в моих фильмах нет, есть условный ряд, краски, свет, новые созвучия. Ассоциативно вплетаются в отснятое заранее изображение с актерами другое: деревья, птицы, водопады…

Новая полнометражная анимационно-игровая картина "Мелодия струнного дерева" (кинокомпания Proline Film) снята в форме дилогии. Части дополняют друг друга, хотя они и из разных миров и веков. Древний Египет и война 1914- 1915 года, сказочный лес людей-птиц и Петроград…

Первая часть - "Медлум и Лейли", по названию поэмы Велимира Хлебникова. У многих народов мира есть интерпретация трагической истории любви этих молодых людей - поэта Медлума (Меджнуна) и его возлюбленной - прекрасной Лейли, которые жили более тысячи с лишним лет назад на востоке. Она вдохновляла поэтов.

Вторая часть картины посвящена соединению прозы и поэзии Велимира Хлебникова - выдающегося представителя "Серебряного века", гения русской поэзии XX века, футуриста, "председатель земного шара". В основе - его "сверхповесть" "Ка", написанная в 1915 году. Герои - Поэт, Художник и теневые воплощения героя - Ка. По египетской мифологии Ка - это один из элементов человеческой сущности, второе "я". Герой произведения и его Ка путешествуют, с ними происходят удивительные кармические перевоплощения. "Для меня было очень важно попасть в необычный образный мир поэта, Хлебников пытался понять и примирить свою поэзию с той действительностью, которая его окружала", - поясняет автор фильма.

На вечер пришли члены большой съемочной группы: художник-постановщик Наталия Кочергина, оператор Александр Буров, продюсер и композитор Андрей Сигле, актеры…

- Каждая картина прорисовывается достаточно долго. Работа кропотливая. Лейли и Хлебников, 80 минутная картина, - это три года работы, покадровой, я рисую на стеклах. Пейзажи, которые вы там видите, я снимала, когда ездила на различные кинофестивали с фильмом "Арвентур": забиралась в горы, на водопады, бродила по побережью, камера и штатив путешествовали со мной по Египту, Индии, Казахстану, Дальнему Востоку… - поделилась со зрителями режиссер.

Из отзывов зрителей: "Интересно, необычно, сложно (но и Хлебников сложный)", "Красиво. Вам удалось изобразить фактуру поэзии".

Кстати, фильм "Мелодия струнного дерева" номинирован на кинопремию "Ника".

Прямая речь

Александр Сокуров, режиссер:

- Ирина Евтеева сегодня первый и единственный тотальный художественный Автор. Масштабы ее созидательной работы не ограничены ничем. Ее художественная воля уникальна своей деликатностью и силой одновременно. Ее отношение к кинематографу - отношения Матери и дитя. Она породила это дитя и бережно проносит его по жизни, не отпускает его, справедливо полагая, что зависть, лень и подлость манер окружения, цеха украдут его и растопчут.

Мы все должны согласиться, что Ирина Евтеева - уникум и абсолютный художник.

Необходимо показывать это произведение (фильм "Мелодия струнного дерева") всем и как можно чаще… Не стыдиться сложности, многогранности, поэтического масштаба этого произведения. Мы должны гордиться, что среди нас, рядом с нами работает Мастер такого масштаба…

Справка "РГ"

Фильмы Ирины Евтеевой: "Лошадь, скрипка… и немножко нервно", "Эликсир", "Клоун" (Гран-при "Серебряный лев Св. Марка" Венецианского кинофестиваля), "Петербург", "Вечные вариации", "Маленькие трагедии" (национальная кинопремия России "Золотой орел"), "Арвентур" ("Серебряный Георгий" Московского международного кинофестиваля и лучший азиатский фильм по версии Международной организации NETPAC).