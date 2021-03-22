В Русском музее представили 120 шедевров пейзажной живописи

На первый взгляд концепция выставки неоднозначна. Слишком большой временной охват - два века - от 1819 до 2012 года. Слишком разные стили и авторы - рядом с Куинджи и Айвазовским современные художники, чьи имена не известны большинству посетителей. Слишком простая подача - каждый зал посвящен какому-то одному природному явлению. Но стоит переступить порог выставочного зала, и сомнения развеиваются. Кажущиеся противоречия складываются в безусловную гармонию. Как, собственно, и происходит в природе.
- В самом названии выставки заключено два смысла: это природа, преображенная в момент драматичных явлений, и природа, преображенная рукой самого художника, - объясняет ведущий научный сотрудник Русского музея Сергей Кривонденченков. - Гроза, радуга, пробивающиеся через тучи лучи солнца, набегающая волна - все это мимолетные сюжеты природы, которые трудно писать с натуры. И тем не менее живописцы всегда стремились реализовать эти образы на своих холстах. Нынешняя выставка - редкая возможность сравнить, как с этой задачей справлялись художники академического направления, импрессионисты рубежа веков, советские мастера живописи и наши современники.
Первый зал наполнен воздухом и простором. На полотнах облака. Безмятежные розовые - Константина Крыжицкого, роскошные белые - Федора Васильева, тревожные темные - Николая Дубовского. С каждой новой картиной тучи все больше сгущаются, ветер гнет к земле деревья - и небо пронзает яркий зигзаг молнии. Начинается гроза...
Но любая непогода когда-то заканчивается, тучи рассеиваются, в небе даже появляется радуга. Это тема следующего зала. Каждое полотно дышит свежестью и душевным обновлением. Вячеслав Загонек, Николай Крымов, Александр Гауш и здесь же - керамический петушок с разноцветным хвостом. Тоже образ радуги в бесхитростном декоративно-прикладном воплощении.
За радугой следует "Светлый день" - много радости, тепла, красок, жажды жизни и творческих экспериментов. Здесь нашлось место как классике советской живописи кисти Андрея Мыльникова, так и веселому футуризму Давида Бурлюка.
Утомленное солнце клонится к горизонту, а посетители вступают в следующий зал - "Закаты и рассветы". Вершина горы "Казбек" светится в лучах на полотне Василия Верещагина, полуночное солнце задевает верхушки холмов на пейзаже Константина Коровина, закат окрашивает болотную гладь на картине Алексея Саврасова...
Конечно, на выставке много Архипа Куинджи. Работы непревзойденного мастера эффектного пейзажа представлены практически в каждом разделе экспозиции. Магнетическая "Лунная ночь на Днепре" - центр притяжения следующего зала. 140 лет назад петербуржцы стояли по несколько часов, чтобы увидеть этот шедевр, впервые в истории российского искусства демонстрировавшийся на выставке одной картины. На нынешней экспозиции полотно соседствует с полотнами Алексея Боголюбова, Леонида Соломаткина, Исаака Левитана, Сильвестра Щедрина. У каждого ночь своя: томная, романтичная, трагичная, но неизменно трогающая зрителя.
Последние залы отданы стихии воды. Журчат струи водопада на картине Федора Матвеева (к слову, это самая старая работа экспозиции - 1819 год), борются с волной волжские мужики на холсте Ильи Репина, кипит и пенится море на маринах Ивана Айвазовского.