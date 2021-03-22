В Русском музее представили 120 шедевров пейзажной живописи

Новости

Производство вакцины "КовиВак" в апреле-мае доведут до полумиллиона доз 21:35
Гарик Мартиросян заменит Ивана Урганта на премии продюсеров кино и ТВ 21:20
Умер исполнитель гитарной партии песни "Ваше благородие, госпожа удача" 20:49
Пропавшую в Хибинских горах девочку ищут 53 спасателя и кинологи 20:41
В Подмосковье в доме прогремел взрыв 20:19
Роспотребнадзор предлагает увеличить количество детей в отрядах лагерей до 75% 20:18
В Хибинах 12-летняя девочка попала под лавину 20:15
Туристы попали под лавину в Мурманской области 19:41
Филипп VI не вернул доверие к институту монархии в Испании 19:30
Отток средств физлиц с депозитов в феврале превысил 200 млрд рублей 19:14
Карпин ответил на вопрос о возможном возвращении в "Спартак" 19:14
В Крыму в 2021 году заменят более 210 километров сетей водоснабжения 19:10
Курс доллара впервые за месяц поднялся выше 75 рублей 19:09
Мурашко: Около 30 млн россиян планируется привить от COVID-19 до 15 июня 19:01
Экс-министр юстиции Баварии ушел из фракции ХСС из-за скандала с масками 18:59
Украина открыла дело против артистов, выступавших на открытии Крымского моста 18:48
В результате взрыва на юге Китая погибли пять человек 18:22
В Москве изменится порядок выдачи справок о правах на жилье 18:16
Названа причина гибели леопардов, выпущенных в дикую природу в Сочи 18:12
От вакцины AstraZeneca отказались до 70 процентов желающих привиться поляков 18:02
Путин заявил о необходимости создать модель защиты от угроз типа COVID-19 17:53
В Петербурге раскупили номера в гостиницах на период ПМЭФ 17:52
Путин пообещал приехать на запуск производства вакцин в Москве 17:52
Сертификат о вакцинации будет выгружаться на портал госуслуг 17:46
В РФПИ заявили о нарушении патента на "Спутник V" компанией из США 17:46
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Великий пост: как правильно поститься, каяться и изменяться к лучшему
Великий пост: как правильно поститься, каяться и изменяться к лучшему
К чему приведет повышение ключевой ставки
К чему приведет повышение ключевой ставки
Верховный суд объяснил, как платить за ЖКУ в коттеджном поселке
Верховный суд объяснил, как платить за ЖКУ в коттеджном поселке
22.03.2021 20:16
Рубрика: Культура

Не утомленные солнцем

В Русском музее представили 120 шедевров пейзажной живописи
Текст: Евгения Цинклер (Санкт-Петербург)
Российская газета - Федеральный выпуск № 60(8411)
К корпусу Бенуа на набережной канала Грибоедова - очередь. Здесь открылась экспозиция "Преображенная природа", собравшая около 120 шедевров пейзажной живописи из экспозиции и фондов Русского музея.
Рядом с Куинджи и Айвазовским представлены современные художники, большинству посетителей не известные. Фото: Сергей Николаев Рядом с Куинджи и Айвазовским представлены современные художники, большинству посетителей не известные. Фото: Сергей Николаев
Рядом с Куинджи и Айвазовским представлены современные художники, большинству посетителей не известные. Фото: Сергей Николаев

На первый взгляд концепция выставки неоднозначна. Слишком большой временной охват - два века - от 1819 до 2012 года. Слишком разные стили и авторы - рядом с Куинджи и Айвазовским современные художники, чьи имена не известны большинству посетителей. Слишком простая подача - каждый зал посвящен какому-то одному природному явлению. Но стоит переступить порог выставочного зала, и сомнения развеиваются. Кажущиеся противоречия складываются в безусловную гармонию. Как, собственно, и происходит в природе.

Фото: gettyimages
Открылась выставка к 50-летию присуждения Нобелевской премии Солженицыну

- В самом названии выставки заключено два смысла: это природа, преображенная в момент драматичных явлений, и природа, преображенная рукой самого художника, - объясняет ведущий научный сотрудник Русского музея Сергей Кривонденченков. - Гроза, радуга, пробивающиеся через тучи лучи солнца, набегающая волна - все это мимолетные сюжеты природы, которые трудно писать с натуры. И тем не менее живописцы всегда стремились реализовать эти образы на своих холстах. Нынешняя выставка - редкая возможность сравнить, как с этой задачей справлялись художники академического направления, импрессионисты рубежа веков, советские мастера живописи и наши современники.

Первый зал наполнен воздухом и простором. На полотнах облака. Безмятежные розовые - Константина Крыжицкого, роскошные белые - Федора Васильева, тревожные темные - Николая Дубовского. С каждой новой картиной тучи все больше сгущаются, ветер гнет к земле деревья - и небо пронзает яркий зигзаг молнии. Начинается гроза...

Но любая непогода когда-то заканчивается, тучи рассеиваются, в небе даже появляется радуга. Это тема следующего зала. Каждое полотно дышит свежестью и душевным обновлением. Вячеслав Загонек, Николай Крымов, Александр Гауш и здесь же - керамический петушок с разноцветным хвостом. Тоже образ радуги в бесхитростном декоративно-прикладном воплощении.

За радугой следует "Светлый день" - много радости, тепла, красок, жажды жизни и творческих экспериментов. Здесь нашлось место как классике советской живописи кисти Андрея Мыльникова, так и веселому футуризму Давида Бурлюка.

Утомленное солнце клонится к горизонту, а посетители вступают в следующий зал - "Закаты и рассветы". Вершина горы "Казбек" светится в лучах на полотне Василия Верещагина, полуночное солнце задевает верхушки холмов на пейзаже Константина Коровина, закат окрашивает болотную гладь на картине Алексея Саврасова...

Тончайшие нюансы природных явлений очень трудно передать в живописи. Но художники всегда стремились реализовать эти образы в своих полотнах 

Конечно, на выставке много Архипа Куинджи. Работы непревзойденного мастера эффектного пейзажа представлены практически в каждом разделе экспозиции. Магнетическая "Лунная ночь на Днепре" - центр притяжения следующего зала. 140 лет назад петербуржцы стояли по несколько часов, чтобы увидеть этот шедевр, впервые в истории российского искусства демонстрировавшийся на выставке одной картины. На нынешней экспозиции полотно соседствует с полотнами Алексея Боголюбова, Леонида Соломаткина, Исаака Левитана, Сильвестра Щедрина. У каждого ночь своя: томная, романтичная, трагичная, но неизменно трогающая зрителя.

Последние залы отданы стихии воды. Журчат струи водопада на картине Федора Матвеева (к слову, это самая старая работа экспозиции - 1819 год), борются с волной волжские мужики на холсте Ильи Репина, кипит и пенится море на маринах Ивана Айвазовского.

В регионах Культура Арт Актуальное искусство Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

Главное сегодня

Правительство допустило продление соглашений по ценам на сахар и масло
Пропавшую в Хибинских горах девочку ищут 53 спасателя и кинологи
Косачев: Чиновники Евросоюза загнали отношения с Россией в тупик
Путин заявил, что завтра вакцинируется от коронавируса
Володин: Поведение Байдена говорит о его неадекватности
Елизавета Боярская - о новом доме, семье и новых ролях
Почему выставке мертвых тел Body Worlds нужно сказать "нет"