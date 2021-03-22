В Русском музее представили 120 шедевров пейзажной живописи

К корпусу Бенуа на набережной канала Грибоедова - очередь. Здесь открылась экспозиция "Преображенная природа", собравшая около 120 шедевров пейзажной живописи из экспозиции и фондов Русского музея.

Рядом с Куинджи и Айвазовским представлены современные художники, большинству посетителей не известные. Фото: Сергей Николаев

На первый взгляд концепция выставки неоднозначна. Слишком большой временной охват - два века - от 1819 до 2012 года. Слишком разные стили и авторы - рядом с Куинджи и Айвазовским современные художники, чьи имена не известны большинству посетителей. Слишком простая подача - каждый зал посвящен какому-то одному природному явлению. Но стоит переступить порог выставочного зала, и сомнения развеиваются. Кажущиеся противоречия складываются в безусловную гармонию. Как, собственно, и происходит в природе.

- В самом названии выставки заключено два смысла: это природа, преображенная в момент драматичных явлений, и природа, преображенная рукой самого художника, - объясняет ведущий научный сотрудник Русского музея Сергей Кривонденченков. - Гроза, радуга, пробивающиеся через тучи лучи солнца, набегающая волна - все это мимолетные сюжеты природы, которые трудно писать с натуры. И тем не менее живописцы всегда стремились реализовать эти образы на своих холстах. Нынешняя выставка - редкая возможность сравнить, как с этой задачей справлялись художники академического направления, импрессионисты рубежа веков, советские мастера живописи и наши современники.

Первый зал наполнен воздухом и простором. На полотнах облака. Безмятежные розовые - Константина Крыжицкого, роскошные белые - Федора Васильева, тревожные темные - Николая Дубовского. С каждой новой картиной тучи все больше сгущаются, ветер гнет к земле деревья - и небо пронзает яркий зигзаг молнии. Начинается гроза...

Но любая непогода когда-то заканчивается, тучи рассеиваются, в небе даже появляется радуга. Это тема следующего зала. Каждое полотно дышит свежестью и душевным обновлением. Вячеслав Загонек, Николай Крымов, Александр Гауш и здесь же - керамический петушок с разноцветным хвостом. Тоже образ радуги в бесхитростном декоративно-прикладном воплощении.

За радугой следует "Светлый день" - много радости, тепла, красок, жажды жизни и творческих экспериментов. Здесь нашлось место как классике советской живописи кисти Андрея Мыльникова, так и веселому футуризму Давида Бурлюка.

Утомленное солнце клонится к горизонту, а посетители вступают в следующий зал - "Закаты и рассветы". Вершина горы "Казбек" светится в лучах на полотне Василия Верещагина, полуночное солнце задевает верхушки холмов на пейзаже Константина Коровина, закат окрашивает болотную гладь на картине Алексея Саврасова...

Тончайшие нюансы природных явлений очень трудно передать в живописи. Но художники всегда стремились реализовать эти образы в своих полотнах

Конечно, на выставке много Архипа Куинджи. Работы непревзойденного мастера эффектного пейзажа представлены практически в каждом разделе экспозиции. Магнетическая "Лунная ночь на Днепре" - центр притяжения следующего зала. 140 лет назад петербуржцы стояли по несколько часов, чтобы увидеть этот шедевр, впервые в истории российского искусства демонстрировавшийся на выставке одной картины. На нынешней экспозиции полотно соседствует с полотнами Алексея Боголюбова, Леонида Соломаткина, Исаака Левитана, Сильвестра Щедрина. У каждого ночь своя: томная, романтичная, трагичная, но неизменно трогающая зрителя.

Последние залы отданы стихии воды. Журчат струи водопада на картине Федора Матвеева (к слову, это самая старая работа экспозиции - 1819 год), борются с волной волжские мужики на холсте Ильи Репина, кипит и пенится море на маринах Ивана Айвазовского.