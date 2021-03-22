В Великом Новгороде женщина с тяжелой формой COVID-19 родила близнецов

В Великом Новгороде сотрудники Областного клинического роддома помогли пациентке с коронавирусом родить здоровых близнецов, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на администрацию медучреждения.

Женщина заболела COVID-19 на 29-й неделе беременности, изначально пыталась лечиться дома. Но состояние женщины ухудшилось, ей стало сложно дышать.

Беременную доставили в роддом. Врачи приняли решение делать кесарево сечение. Учитывая малый срок беременности, хирурги приняли сложное решение - сохранить околоплодные пузыри, чтобы не допустить заражения недоношенных детей.

Операция длилась несколько часов и прошла успешно. Дети не заразились коронавирусом и сейчас находятся в роддоме, набирают вес. Там же находится и их мать - женщина до сих пор носит кислородную маску, но ее состояние с каждым днем улучшается.