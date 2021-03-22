В Вологодской области в ДТП погибли три человека

В Вологодской области возле моста через реку Суда в Череповецком районе произошло столкновение легкового автомобиля Renault Logan и микроавтобуса "Газель". В результате ДТП три человека погибли, семеро пострадали, сообщили "РГ" в ГУ МЧС по Вологодской области.

По предварительным данным, в легковом автомобиле находились пятеро человек. В этой машине погибли трое - двое взрослых и один ребенок.

Двое выжили, среди них - один ребенок, его в тяжелом состоянии увезли в больницу Череповца, сейчас он в отделении реанимации. В "Газели" травмы получили пять человек.

В обстоятельствах ДТП сейчас разбираются сотрудники полиции, движение на трассе не перекрывалось.