Академик Игорь Каляев: Как выиграть гонку цифровых вооружений

Поиск полезных ископаемых, прогнозы погоды и даже создание мультфильмов уже не обходятся без суперкомпьютеров. Однако наша страна в мировой гонке вычисления и суперкомпьютеров, "все больше и больше отстает от мировых лидеров", считает академик РАН, научный руководитель инженерного направления Южного федерального университета Игорь Каляев.

Ученый вошел в состав недавно созданного при Президенте РФ Совета по науке и образованию. В интервью "Российской газете" он рассказал о реальном положении России на мировом рынке суперкомпьютеров и о том, что надо сделать, чтобы наверстать упущенное.

Игорь Анатольевич, о суперкомпьютерах слышали многие, но далеко не все знают, насколько они важны в жизни каждого из нас. Давайте напомним успешные примеры практического применения суперкомпьютерных вычислений.

Игорь Каляев: Сегодня с использованием суперкомпьютеров успешно решают задачи сейсмического зондирования подповерхностного слоя Земли для поиска полезных ископаемых. А также дистанционного зондирования Земли из космоса, молекулярного моделирования лекарств, атмосферных явлений. По оценкам специалистов, более 700 задач проектирования и конструирования, которые уже сейчас стоят перед отечественной промышленностью, также требуют в той или иной мере использования суперкомпьютерных расчетов.

Можно привести еще пример из такой "несерьезной" области как мультипликация. Производство американского мультфильма "Книга джунглей", который был практически полностью создан с применением суперкомпьютерных технологий графического дизайна, обошлось приблизительно в 175 миллионов долларов. В то время как его прокат принес около миллиарда долларов. То есть один только этот мультфильм окупил все затраты на создание и содержание высокопроизводительного и достаточно дорогостоящего суперкомпьютера на десяток лет вперед.

Почему же наша страна "все больше и больше отстает от мировых лидеров гонки суперкомпьютерных вычислений"?

Игорь Каляев: В начале XXI века за достаточно короткий период нам удалось войти в "элиту" суперкомпьютерного мира - ТОР500 наиболее производительных суперкомпьютеров.

К 2010 году более десяти суперкомпьютеров, работающих на территории нашей страны, входили в этот список, а наивысшим достижением было 12 место в нем суперкомпьютера "Ломоносов", установленного в МГУ. К сожалению, в последующие десять лет представительство России в этом рейтинге только уменьшалось. И сейчас в него входят всего лишь два суперкомпьютера, которые занимают соответственно 35 и 130 место.

Мы вновь оказались "на задворках" суперкомпьютерного мира и наше отставание продолжает нарастать. Почему? В первую очередь, потому что у нас нет собственной элементной базы, необходимой для создания современных суперкомпьютеров. Базу для суперкомпьютеров нам приходится закупать (или производить) за рубежом. Что в условиях санкций и роста курса доллара становится все более проблематично.

Вдобавок к этому отсутствует понимание у ответственных российских чиновников роли суперкомпьютерных технологий в современном мире. Первый вопрос, который задает чиновник "А какую прибыль принесет этот суперкомпьютер?". Сам суперкомпьютер никакой прямой прибыли не приносит. Но его использование позволит производителям получить конкурентное преимущество за счет снижения времени цикла проектирования изделия, повышения его качественных характеристик и другое, что принесет последующую прибыль при продаже данного изделия.

Вкладываясь в создание национальной суперкомпьютерной инфраструктуры, государство создает базу для повышения наукоемкости и конкурентоспособности продукции отечественных предприятий. Что в итоге принесет стране большую технологическую, а также финансовую отдачу.

Так как нам наверстать упущенное?

Игорь Каляев: Чтобы минимизировать отставание, необходимо, во-первых, создать отечественные технологические линейки по производству современной микроэлектронной элементной базы, не уступающей зарубежной. Во-вторых, нам нужно создать национальную суперкомпьютерную инфраструктуру. Она обеспечит российскому пользователю, работающему в любой точке страны, возможность проведения своих вычислительно трудоемких расчетов на любом из ресурсов, входящих в ее состав. В-третьих, надо также обучать пользователей работать на такой суперкомпьютерной инфраструктуре. И готовить кадры, способные проектировать как сами суперкомпьютеры, так и создавать для них системное и прикладное ПО.

Но потенциал-то у нас есть? Пока по суммарной производительности суперкомпьютеров наша страна занимает лишь 21-е место в мире, уступая таким странам как Бразилия и Саудовская Аравия.

Игорь Каляев: К счастью, научно-производственные школы, способные создавать суперкомпьютеры, не уступающие зарубежным, в стране сохранились. Например, в Таганрогском радиотехническом институте, который сейчас входит в состав Южного федерального университета, работы в области создания суперкомпьютеров ведутся с начала 60-х годов прошлого века. Тогда на кафедре вычислительной техники была создана первая в мире цифровая интегрирующая машина, содержавшая 100 параллельно работающих обрабатывающих узлов (цифровых интеграторов).

Сейчас нами развивается оригинальная, не имеющая зарубежных аналогов концепция создания многопроцессорных вычислительных машин с реконфигурируемой архитектурой.

Визитная карточка

Игорь Анатольевич Каляев родился 8 ноября 1958 года в Таганроге.

В 1980 году окончил Таганрогский радиотехнический институт по специальности "электронные вычислительные машины".

Академик РАН, Заслуженный деятель науки РФ, лауреат Государственной премии РФ в области науки и технологий, лауреат премий Правительства РФ и Российской академии наук. Председатель Совета по приоритетному направлению научно-технологического развития РФ, научный руководитель инженерного направления Южного федерального университета.

Игорь Каляев вошел в состав созданного при Президенте Российской Федерации Совета по науке и образованию. Приказ об этом Владимир Путин подписал 15 марта 2021 года.

Подробнее читайте в ближайшем номере "Российской газеты".