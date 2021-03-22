Севастополец задолжал бюджету 1,1 миллиона рублей за штрафы ГИБДД

В Севастополе арестовали автомобиль местного жителя, который накопил более 500 неоплаченных штрафов ГИБДД. Об этом сегодня сообщила пресс-служба УМВД России по Севастополю.

За нарушение правил дорожного движения автовладелец задолжал крупную сумму 1,126 миллиона рублей. Его легковой автомобиль был объявлен в розыск службой судебных приставов.

Приехав домой к водителю, который игнорировал оплату штрафов ГИБДД, сотрудники полиции обнаружили во дворе многоэтажки его автомобиль. Машину изъяли и эвакуировали на специализированную стоянку, а владельца проинформировали о заложенности.

- Согласно действующему законодательству РФ, владелец обязан в течении 10 дней оплатить задолженность по штрафам ГИБДД, в противном случае транспортное средство будет выставлено на государственный аукцион, - рассказали в УМВД.