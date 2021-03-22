В Ростове демонтировали мачты ЛЭП на мосту по улице Малиновского

В Ростове-на-Дону завершены работы по демонтажу воздушных линий электропередачи в районе путепровода по улице Малиновского - одного из ключевых объектов дорожной инфраструктуры города.

"На участке трассы 1,2 километра энергетики демонтировали две анкерные опоры линий электропередачи весом от 10 тонн каждая, четыре промежуточные металлические опоры по 3,5 тонны и провод. Теперь подрядная организация может приступать к строительству подъездных дорог к путепроводу", - сообщили в компании "Россети Юг".

Энергетики также выполнили переустройство 1200 метров волоконно-оптической линии связи. Сама линия электропередачи из воздушной будет переведена в кабельную и пройдет под полотном новой автодороги. Для такого способа прокладки трассы кабельной линии используется технология горизонтально направленного бурения. Работы проводятся без обесточения потребителей, электроснабжение обеспечивается по резервной схеме.

Элементы демонтированных опор будут использованы повторно при проведении ремонтных работ на других объектах.