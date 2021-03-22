В Севастополе закрыли батутный центр из-за травм позвоночника у детей

В Севастополе приостановлена деятельность батутного центра, в котором пять детей получили переломы позвоночника. Об этом сегодня сообщила пресс-служба прокуратуры города.

- В течение девяти месяцев при предоставлении развлекательных услуг в батутном центре "Адреналин" пятеро несовершеннолетних 2007-2012 годов рождения получили телесные повреждения в виде переломов позвоночника, - рассказали в ведомстве.

По фактам оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, отделами ГСУ СК РФ по Республике Крым и Севастополю возбуждены уголовные дела. Ведутся следственные действия, назначены экспертизы.

Так как предоставление услуг в батутном центре опасно для посетителей, прокуратура Гагаринского района Севастополя обратилась в суд с требованием устранить нарушения. Суд в качестве обеспечительных мер принял решение приостановить деятельность батутного комплекса.

Как рассказали в прокуратуре, владельцы допустили нарушения при вводе батутного центра в эксплуатацию, не зарегистрировали его в законном порядке, не имели документов, подтверждающих качество компонентов и материалов. Также выявлены нарушения противопожарных требований. Кроме того, Роспотребнадзор привлек юридическое лицо и его директора к административной ответственности за нарушения законодательства об оказании услуг несовершеннолетним и о защите прав потребителей.