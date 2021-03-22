Новости

В результате самоподрыва смертника на юге Китая погибли пять человек 18:22
В Москве изменится порядок выдачи справок о правах на жилье 18:16
Названа причина гибели леопардов, выпущенных в дикую природу в Сочи 18:12
От вакцины AstraZeneca отказались до 70 процентов желающих привиться поляков 18:02
Путин заявил о необходимости создать модель защиты от угроз типа COVID-19 17:53
В Петербурге раскупили номера в гостиницах на период ПМЭФ 17:52
Путин пообещал приехать на запуск производства вакцин в Москве 17:52
Сертификат о вакцинации будет выгружаться на портал госуслуг 17:46
В РФПИ заявили о нарушении патента на "Спутник V" компанией из США 17:46
Болгария объявила двух российских дипломатов персонами нон грата 17:31
Как придумать новый топливный элемент и победить в олимпиаде 17:30
Рублевское шоссе в Москве перекрыто из-за аварии 17:29
В Сочи произошел оползень на участке федеральной трассы 17:26
Путин поручил подготовить предложения о наградах разработчикам вакцин от COVID 17:22
Коронавирусом заболели менее одного процента заключенных 17:17
Минобороны сможет объявлять конфиденциальными некоторые сведения 17:09
Путину рассказали о 5,3 тысячи мутаций COVID-19 17:05
В сериал "Бэтвумен" вернули изначальную главную героиню 17:05
Арестован второй фигурант по делу о взятках пензенскому губернатору 17:00
Путин назвал условия для выработки коллективного иммунитета от COVID-19 16:53
Каждый второй из привившихся от COVID-19 старше 60 лет 16:52
Стартовал заключительный этап всероссийской олимпиады школьников 16:51
Ущерб от водной блокады Крыма предварительно оценили в триллион рублей 16:45
Путин обсудил с главой Евросовета возможности использования "Спутника V" 16:41
Курс евро поднялся выше 89 рублей 16:33
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Великий пост: как правильно поститься, каяться и изменяться к лучшему
Великий пост: как правильно поститься, каяться и изменяться к лучшему
К чему приведет повышение ключевой ставки
К чему приведет повышение ключевой ставки
Верховный суд объяснил, как платить за ЖКУ в коттеджном поселке
Верховный суд объяснил, как платить за ЖКУ в коттеджном поселке
22.03.2021 17:26
Рубрика: Происшествия

В Сочи произошел оползень на участке федеральной трассы

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)

Рядом с микрорайоном Уч-Дере Лазаревского района Сочи на участке федеральной автомобильной дороги А-147 "Джубга - Сочи - граница с Республикой Абхазия" сегодня утром случился оползень с частичным повреждением конструктивных элементов.

Фото: ФГБУ "Заповедный Крым"
В Крыму камнепад разрушил участок популярной туристической тропы

Как уточнили в пресс-службе Упрдор "Черноморье", произошло разрушение откоса, низовой габионной стены, укрепленной обочины и локально покрытия проезжей части левой полосы движения, с образованием закола (ступени) глубиной до трех, длиной до пятнадцати и шириной до четырех метров.

Из-за инцидента был установлен реверсивный режим движения и ограничение скоростного режима до 20 километров в час. Кстати, этот участок дороги не имеет альтернативного пути объезда и расположен внутри земель Сочинского национального парка.

Сейчас дорожное ведомство готовит ввод режима объектового ЧС, а также создана межведомственная комиссия с участием представителей администрации Сочи и ГИБДД.

На месте активизации оползня уже работают специалисты дорожных и проектных организаций, дежурит техника. Пострадавших в результате природного явления нет.

В регионах Происшествия ЧП Стихийные бедствия Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

Главное сегодня

Путин заявил, что завтра вакцинируется от коронавируса
Испытания детской вакцины "Спутник V" завершатся уже в этом году
МИД РФ: Москва не оставит без ответа санкции ЕС
Песков не стал исключать угрозы отключения России от SWIFT
За сутки в России подтверждено 9284 случая COVID-19 в 83 регионах
Мошенники придумали новый способ обмана банковских клиентов
Верховный суд разъяснил, как снизить алименты