В Сочи произошел оползень на участке федеральной трассы

Рядом с микрорайоном Уч-Дере Лазаревского района Сочи на участке федеральной автомобильной дороги А-147 "Джубга - Сочи - граница с Республикой Абхазия" сегодня утром случился оползень с частичным повреждением конструктивных элементов.

Как уточнили в пресс-службе Упрдор "Черноморье", произошло разрушение откоса, низовой габионной стены, укрепленной обочины и локально покрытия проезжей части левой полосы движения, с образованием закола (ступени) глубиной до трех, длиной до пятнадцати и шириной до четырех метров.

Из-за инцидента был установлен реверсивный режим движения и ограничение скоростного режима до 20 километров в час. Кстати, этот участок дороги не имеет альтернативного пути объезда и расположен внутри земель Сочинского национального парка.

Сейчас дорожное ведомство готовит ввод режима объектового ЧС, а также создана межведомственная комиссия с участием представителей администрации Сочи и ГИБДД.

На месте активизации оползня уже работают специалисты дорожных и проектных организаций, дежурит техника. Пострадавших в результате природного явления нет.