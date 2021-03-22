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Рубрика: Власть

Жители Севастополя отклонили объединение двух муниципалитетов

Текст: Юлия Крымова (Севастополь)
Жители Андреевского муниципального округа Севастополя на общественных слушаниях высказались против объединения с соседним Качинским муниципалитетом. Они переживают, что потеряв самоуправление, не смогут влиять на застройку прибрежной полосы.

Слушания в поселках Андреевка и Солнечное собрали более 500 участников. Перед этим жители написали обращение к местным и федеральным властям с просьбой не лишать их права на самоуправление на своей территории.

В Севастополе создадут новый муниципалитет

- Жалобу подписали почти 600 человек, учитывая, что всего в нашем муниципальном округе 3000 жителей, - рассказала депутат Совета Андреевского МО Светлана Брюзова. - Люди высказали свою позицию против объединения Андреевского и Качинского округов.

Инициатором слияния стал глава Качинского муниципалитета Николай Герасим. 19 февраля состоялись внеочередные заседания советов, однако депутаты Качинского МО поддержали инициативу, а Андреевского - нет.

После этого были назначены общественные слушания. Жители Качи идею одобрили: 117 участников проголосовали "за" и 31 - "против". Но в Андреевке и Солнечном результат был противоположный. В двух поселках объединение поддержали только 67 человек, а против высказался 441 житель.

Кача и Андреевка находятся на побережье Черного моря в нескольких километрах друг от друга. Но прямой дороги между ними нет, объезд составляет около 20 километров. На слушаниях людям пообещали построить дорогу вдоль моря, развивать социальную и спортивную инфраструктуру, создать единый туристический кластер. В объединенном муниципалитете станет 11,8 тысячи жителей, что позволит активнее привлекать средства госпрограмм, участвовать в нацпроектах.

Фото: Крымова Юлия/ РГ
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Однако жители Андреевки высказали опасения, что все обещания сведутся к застройке побережья отелями и апартаментами, повлиять на которую они уже не смогут, потеряв самостоятельные органы местной власти. Проложить же новую дорогу между поселками можно и не дожидаясь объединения округов.

Николай Герасим считает, что доводы противников объединения не подкреплены фактами, а жителей кто-то якобы специально настроил негативно.

- Объединение несомненно дало бы новый виток развития обоим округам, но большинство из тех, кто пришел на слушания, высказались против, - написал Герасим на своей страничке в Facebook. - В социальных сетях бродят различные домыслы о вреде, который якобы принесет оптимизация управленческой структуры муниципалитетов. Это не подкреплено никакими фактами, но отразилось на настроении участников публичных слушаний. Хочется верить, что здравый смыл победит, и те, кто специально настраивает население, найдут в себе силы отказаться от личных интересов в пользу всех жителей.

Глава Андреевского муниципалитета Павел Сысоев в комментарии "РГ" сказал, что окончательное решение об объединении округов будет принимать Совет Андреевского МО на основании результатов публичных слушаний. То есть вопрос объединения на ближайшие годы можно считать закрытым.

- Я благодарен жителям, которые пришли на слушания и проявили гражданскую позицию, - сказал Сысоев. - На сегодняшний день не хватило аргументов в пользу слияния округов. Но как люди решили, так и должно быть. В дальнейшем, если возникнут серьезные аргументы, какие-то федеральные программы, для которых крайне необходимо такое объединение, то, наверно, и люди свое мнение поменяют, а депутаты их поддержат.

Комментарий

Владимир Немцев, спикер Законодательного собрания Севастополя:

- Депутаты Андреевского муниципалитета будут принимать решение, опираясь на мнение жителей, которое было высказано на общественных слушаниях. Здесь нет ни победителей, ни проигравших. Это был нормальный демократический процесс. В Севастополе по всем резонансным вопросам проводятся публичные слушания, законодательная и исполнительная власть однозначно прислушается к мнению большинства жителей.

Тем временем

В феврале 2021 года власти Севастополя объявили о начале административной реформы. Из состава Нахимовского муниципального округа было предложено вывести Северную сторону Севастополя и организовать там отдельный муниципалитет с населением около 30 тысяч человек. Директор департамента внутренней политики города Сергей Бездольный сообщил, что выборы депутатов нового муниципального округа планируется провести уже в сентябре этого года. На общественных слушаниях, собравших около 90 человек, жители Северной стороны поддержали создание муниципалитета. Сейчас в составе Севастополя 10 муниципальных округов.

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