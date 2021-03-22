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22.03.2021 15:47
Рубрика: Общество

Челябинские врачи спасли пациентку с "цитокиновым штормом"

Текст: Михаил Пинкус (Челябинск)

В Челябинске освоили новый метод лечения тяжелого течения коронавируса, сопровождаемого сепсисом и "цитокиновым штормом". Пациентку удалось спасти благодаря специально купленному для интенсивной терапии оборудованию, сообщили в понедельник в ЧГКБ №1.

- 40-летняя женщина поступила в инфекционное отделение с внебольничной двусторонней пневмонией, - рассказали в пресс-службе больницы. - На третьи сутки заболевания у нее стабильно держалась высокая температура, рос процент поражения легких. И поскольку стандартная терапия результатов не приносила, врачи приняли решение о ее переводе в реанимацию и терапии с помощью колонки CytoSorb. Она нужна для процедуры цитосорбции на аппарате Fresenium Multifiltrate, который не так давно появился в распоряжении анестезиологов-реаниматологов.

Фото: Департамент информационной политики Свердловской области
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В реанимации пациентку подключили к высокопоточному кислороду, продолжили антибактериальную терапию и переливание антиковидной плазмы, провели чистку крови. Процедура длилась 36 часов. За первые 10 часов удалось сбить высокую температуру с 39,5 до приемлемых показателей. В последующие - вывести из крови токсины, повреждающие и отравляющие ее.

- Сорбция цитокинов - эффективная методика предотвращения развития системного воспаления и его снижения до нетоксичного уровня с сохранением иммунной системы пациента, - рассказал заведующий реанимацией ЧГКБ №1 Илья Худяков. - Спектр адсорбции позволяет колонке поглощать противовоспалительные цитокины, а также свободный гемоглобин и миоглобин, избыточная концентрация которых приводит к развитию острого повреждения почек.

С помощью нового оборудования удалось остановить "цитокиновый шторм" - реакцию иммунной системы на вирус, приводящий к повреждению собственных тканей организма.

Через 10 суток лечения женщину в удовлетворительном состоянии перевели в обычную палату. К этому моменту функции ее легких полностью восстановились, нормализовалась температура и общее состояние.

- Всего наша пациентка провела на госпитальной базе 50 дней, - пояснила заведующая инфекционным отделением Светлана Меркулова. - Она в удовлетворительном состоянии направлена на амбулаторное долечивание после перенесенного COVID-19. Болезнь отступила.

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