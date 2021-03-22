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22.03.2021 09:00
Рубрика: Общество

Как понять, есть ли у вашего ребенка математическая одаренность

Текст: Ирина Ивойлова
Большинство топовых школ не имеют началки и принимают учеников сразу в 5-е или 8-е классы. Отборочные туры начинаются как раз в эти весенние дни. Все родители мечтают, чтобы их ребенок учился в самой сильной школе. И дело тут не только в амбициях, еще и в экономии средств на репетиторов. Но учеба в таких школах требует не только крепких знаний, но и логики, воображения, нестандартного мышления. На сайте одной из трех самых лучших в России физматшкол - челябинского лицея 31 есть 300 вопросов от директора, которые помогут понять, готов ли ребенок учиться в этом лицее.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Если чадо справилось с 95 процентами (к слову, сосчитайте сами, на какое количество вопросов надо ответить), значит, можно пытаться поступать. Но директор лицея Александр Попов говорит, что вопросы уже стали ему самому неинтересными, сейчас он предлагает детям и родителям другие. Какие? Решение любого из них, так или иначе, связано с числом 6.

Фото: iStock
Пять советов будущим айтишникам

"Это мое любимое число, единственное натуральное, которое является одновременно и совершенным числом, и факториалом (1+2+3=6 И 1х2х3 = 6).- рассказал "РГ" Александр Попов. - Вот вам три интересные задачи, которые я даю детям: отцу 36 лет, сыну - 9. Через сколько лет отец будет старше сына в 10 раз? Многие говорят: у задачи нет решения. Это не так. Ответ: 6. Почему так? Представьте себе координатную прямую - слева до нуля - отрицательные числа, справа - положительные. Детей учат читать и писать слева направо. А мы пойдем справа налево".

Еще вопрос: полторы курицы за полтора дня несут полтора яйца. А сколько одна курица снесет за день? Ответ - тоже с цифрой шесть, это 0,(6). Задачка хитрая. "99 процентов людей оперируют натуральными числами и только математик может мыслить в дробях", - поясняет Александр Попов.

И еще одна задача от директора, с юмором: сколько плоскостей симметрии у куба? Вообще-то 9. Но девять это шесть вверх ногами.

Понятно, что детей с математическими способностями немного, но желающих поступить в челябинский лицей всегда огромное количество. "Принимаем примерно 8 процентов желающих, из них только половина доучиваются у нас до 11 класса", - рассказывает Александр Евгеньевич.

Учиться тут трудно, углубленные математики, физика и программирование - все же требуют от учеников больших способностей и усилий. Зато и результат есть - вся сборная команда от Челябинской области по этим дисциплинам - сплошь ученики Попова.

"А русский язык и литературу они так же хорошо знают?" - спрашиваю директора.

"На региональном этапе Всероссийской олимпиады по русскому тоже наши ученики. А литература…У нас в лицее есть проект "Открытая книга", когда уроки литературы ведут известные писатели, поэты. Так вот, уроки литературы у нас вели Сергей Шаргунов, Захар Прилепин, Дмитрий Быков, Виктор Водолазкин, приезжала к нам и Наталия Дмитриевна Солженицына".

А вот десять вопросов из тех трехсот, что Александр Евгеньевич считает уже "неинтересными". А мы так не думаем.

Фото: iStock
Проблемное поведение формируется у ребенка уже в пять лет

1.Твой шаг 50 см. Ты прошел 100 метров по школе. Сколько шагов получилось?

2. Сосчитай, сколько нечетных страниц в твоем букваре? (наверное, можно взять и любой другой учебник - прим. "РГ")

3. Во сколько раз у шести кошек больше ног, чем голов?

4. Буквы собираются в слове, а цифры где?

5. Четыре кошки и три котенка весят 15 кг. А три кошки и четыре котенка 13 кг. Сколько весит кошка?

6. Сколько вариантов в шахматной партии, если каждый из игроков делает только один ход?

7. Если съесть три четверти пирога, сколько процентов на тарелке останется?

8. Сколько шестерок в сотне?

9. На электронных часах высвечивается четыре цифры. Сколько раз в сутки время состоит лишь из "О" и "1"?

10. Если у тебя в правом кармане четное число монет, а в левом нечетное, выгреби их на стол. Чет или нечет? В обоих и там, и там нечетное. Каков результат на столе?

В регионах Общество Образование Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область Большая перемена с Ириной Ивойловой

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