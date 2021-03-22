На Урале пристав поймала должника под видом пассажирки такси

Чтобы привлечь к ответственности злостного неплательщика алиментов из Екатеринбурга, судебным приставам пришлось выступить в роли пассажиров такси.

В отношении мужчины 1981 года рождения было возбуждено два исполнительных производства: он не помогал материально ни старшей десятилетней дочери, ни младшей пятилетней.

"Он дважды привлекался к административной ответственности по статье 5.35.1 КоАП РФ (Неуплата средств на содержание детей), дважды арестовывался на 10 суток. С должником неоднократно проводились беседы о том, как важна его помощь для девочек, ему напомнили и об уголовной ответственности в случае если он не погасит задолженности - в сумме около трех миллионов рублей", - рассказали в пресс-службе управления ФССП Свердловской области.

Уралец к доводам остался глух и предпочел скрыться и от бывших жен, и от органов правопорядка. Тем самым он дал основания для уголовного преследования.

В надзорном ведомстве выяснили, что мужчина неофициально трудоустроен в такоспарке. Чтобы задержать должника, не вызвав у того подозрения, судебный пристав позвонила по его номеру, представилась пассажиркой, которую он недавно подвозил, и заказала такси до аэропорта Кольцово.

"Когда мужчина подъехал в условное место, там его уже ждали судебные приставы. Должника доставили в отделение для дачи объяснения. Составлен рапорт о привлечении его к уголовной ответственности по статье 157 УК РФ (Неуплата средств на содержание детей)", - сообщили в региональном УФССП, отметив, что наказание за такой проступок - от исправительных работ до лишения свободы.