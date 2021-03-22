Паркоматы в центре Екатеринбурга могут отдать на откуп частникам

Бурную реакцию вызвала среди автомобилистов Екатеринбурга идея передать все платные парковки в центре города частным компаниям. С такой инициативой выступил представитель одной из коммерческих фирм во время обсуждения стандарта благоустройства улично-дорожной сети, разработанного по заказу администрации Екатеринбурга. Эта фирма уже курирует в городе системы видеофиксации нарушений на дороге.

То, что платные парковки необходимы, никто не спорит. Они ограничивают число желающих выехать в центр на машине, а значит, уменьшают пробки. Решают они и проблему, которая особенно остро обнажилась зимой, когда уборочная техника вынуждена была лавировать между припаркованными как попало автомобилями.

Но казус состоит в том, что семь лет назад в городе уже организовали платные парковки на центральных улицах, установили муниципальные паркоматы, но с тех пор система полноценно так и не заработала. Как говорят автомобилисты, местами аппараты уже начали ржаветь. Сначала трудности возникли в самой системе сбора штрафов: чтобы идентифицировать нарушителя по госномеру, нужен доступ к базе данных ГИБДД, но полиция этот доступ предоставлять отказывалась, ссылаясь на закон о защите персональных данных. Автомобилисты быстро поняли, что пока два ведомства не пришли к согласию, за парковку можно и не платить.

Деньги вносили только самые совестливые. Наконец в октябре 2018 года вступили в силу поправки в Закон "О полиции", обязывающие ГИБДД передавать муниципальным властям данные по собственникам. Но и это не решило проблемы. Персональную информацию нужно получать всякий раз по индивидуальному запросу в Госавтоинспекцию, и дело движется медленно. Потом для вынесения штрафа должна собраться комиссия в мэрии, и только после этого нарушителю приходит "письмо счастья".

В итоге реальные штрафы выписываются единицам. На запрос "РГ" в мэрии затруднились ответить, сколько штрафов они собирают за год. При этом известно, что в Екатеринбурге сегодня уже больше трех тысяч платных парковочных мест. Час парковки стоит 30 рублей, а установленная сумма штрафа - от одной до трех тысяч. То есть теоретически, если бы систему не погубила бюрократия, можно было бы и транспортную проблему решать, и бюджет города пополнять.

Семь лет назад в городе уже организовали платные парковки, установили муниципальные паркоматы, но с тех пор система полноценно так и не заработала

Частники между тем готовы за свой счет провести модернизацию парковочного пространства. Однако окончательное решение не принято. "Парковки в центре города относятся к территориям общего пользования и их в принципе нельзя отдать на откуп частникам, - отмечает урбанист Владимир Злоказов. - Можно только доверить им обслуживание систем, чтобы они получали свой процент, но зачем, если при этом из бюджета будут уходить деньги. А эти средства можно было бы направить на развитие транспортной системы города".

А как у вас

В Петрозаводске идут суды, связанные с организацией платной парковки у железнодорожного вокзала. Люди недовольны, что власти отдали прибыльное место коммерсантам. Арбитражный суд Карелии вынес решение о незаконной организации этой парковки. Однако она продолжает работать. Предприниматели оспаривают вердикт в судах вышестоящей инстанции.

В Ростове-на-Дону система платных парковок появилась еще в 2016 году, но до сих пор так и не заработала. Многие горожане были против нововведения, но мэрия все равно провела конкурс и отдала этот бизнес частной компании. Однако спустя несколько месяцев выяснилось: система не работает. У города просто не было доступа к данным МВД о нерадивых автовладельцах. А поскольку официальных комментариев сама компания-оператор не давала, то горожане решили, что за парковки можно не платить.

В Воронеже горадминистрация потребовала от оператора платных парковок 2,9 миллиона рублей неустойки за нарушение условий концессии. Две трети этой суммы составляет плата за неправильное содержание парковочных мест. Как рассказали в мэрии, прошедшей зимой компания не подавала заявки на уборку парковочных мест. В результате коммунальщики убирали обочины и придорожные "карманы" за свой счет. Набежало 1,8 миллиона рублей.

Подготовили: Александр Гавриленко, Светлана Цыганкова, Антон Валагин