С уходом зимы военные озаботились вскрытием ледяных панцирей на реках. Хотя борьба с природной стихией никогда не была прямой обязанностью армии, весеннее наступление на водном фронте давно прописалось в распорядке службы многих воинских частей.

Крупнокалиберную артиллерию и ракетные комплексы на уничтожение ледяных заторов командование, конечно, не бросает. А вот инженерные подразделения в решении этой задачи принимают самое непосредственное участие. К примеру, в Новосибирской области для вскрытия льда на Оби военнослужащие РВСН применили 30 килограммов взрывчатки.

Они выполнили несколько точечных подрывов для устранения затора на изгибе реки высотой три метра и шириной от 30 до 100 метров. В результате было расчищено русло протяженностью около километра. Все работы военные выполнили без ущерба для окружающей среды - это было важнейшее требование при подготовке и проведении инженерной операции. В дальнейшем к мониторингу паводковой ситуации в регионе они планируют подключить расчеты беспилотных летательных аппаратов.

Ранее пресс-служба ЦВО проинформировала, что по просьбе местных властей саперы вскроют лед на реках Сим, Берсуат и Нижний Тогузак в Челябинской области.

В Новосибирской области для вскрытия льда на Оби военнослужащие Ракетных войск стратегического назначения применили 30 килограммов взрывчатки

Работы в Варненском, Ашинском и Брединском районах продлятся до 26 марта. Общая площадь подрывов составит около 6 тысяч квадратных метров.

МЧС

Спасатели прогнозируют прорывы дамб. По данным МЧС, они возможны на территории Южного, Северо-Кавказского, Приволжского, Уральского и юга Сибирского федеральных округов.

"Исходя из складывающейся обстановки специалисты ВНИИ ГОЧС прогнозируют высокую вероятность подтопления пониженных участков местности, объектов инфраструктуры и жилых домов в 33 субъектах России", - сообщили сегодня эксперты МЧС на еженедельном селекторе в Национальном антикризисном центре.

Сейчас активно идет разрушение ледяного покрова на реках Псковской, Новгородской, Ленинградской, Сахалинской областей, Приморского края и на некоторых реках бассейнов Дона и Днепра.

Подготовил Тимофей Борисов