В Югре пьяного водителя задержали после стрельбы по колесам

Табельное оружие пришлось применить стражам порядка в Когалыме, чтобы остановить водителя, который нарушал ПДД и создавала на дороге опасную ситуацию.

О неадекватной езде по улицам в дежурную часть ОМВД сообщил очевидец. Он предположил, что за рулем машины - пьяный.

Автомобиль патруль ДПС заметил в районе дома номер 6 на улице Нефтяников: иномарка выглядела так, будто попала в ДТП, двигалась с высокой скоростью. Инспекторы потребовали шофера остановиться, но он лишь разогнался еще больше.

"Экипаж включил проблесковые маячки и спецсигнал, начал преследование. Пытаясь уйти от погони, нарушитель проезжал перекрестки на "красный" и выезжал на встречную полосу. Он многократно был предупрежден о применении табельного оружия", - передает пресс-служба МВД ХМАО-Югры.

Когда легковушка выехала за город, правоохранители несколько раз выстрелили по колесам, после чего водитель остановился и был задержан.

36-летний житель Когалыма, ранее судимый за незаконный оборот наркотиков, был в состоянии алкогольного опьянения - это подтвердило освидетельствование.

В отношении него составили протоколы за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции. Автомобиль отогнали на спецстоянку.