Рогозин: Запущенные с Байконура все 38 спутников выведены на орбиту

После пуска ракеты "Союз-2.1а" с Байконура, разгонный блок "Фрегат" успешно завершил миссию по выведению на расчетные орбиты 38 спутников из 18 стран. Об этом заявил гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

Он подчеркнул, что все этапы сложнейшего полета были отработаны в полном объеме, обеспечив выведение спутников из разных стран на "три разные солнечно-синхронные орбиты". Глава госкорпорации подчеркнул, что особенностью сегодняшнего запуска стало использование системы отделения так называемого ленточного типа для выведения аппаратов с чувствительным научным и бортовым оборудованием.

Ракета"Союз-2.1а" стартовала сегодня с космодрома Байконур в 09:07 мск с 38 спутниками из 18 стран. В числе прочего на орбиту запущены южнокорейский аппарат дистанционного зондирования Земли CAS500-1, японский аппарат для удаления космического мусора ELSA-d и спутники дистанционного зондирования Земли GRUS (тоже Япония), спутники связи Технического университета Берлина, малый аппарат для получения изображений Земли и обеспечения связи NAJM-1 (Саудовская Аравия) и другие.