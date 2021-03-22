Рослесхоз: Количество пожаров с начала года сократилось вдвое

С начала года в России зафиксировано 35 лесных пожаров, сообщили в Рослесхозе. Это вдвое меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

"Частота возникновения лесных пожаров в первые месяцы года сократилась вдвое, - отметили в пресс-службе ведомства. - В прошлом году за тот же период в лесах возникло 75 пожаров".

Площадь, пройденная огнем в первых пожарах этого года, составила около 1,3 тысячи га, уточнили в Рослесхозе. При этом три четверти из нее составили земли, не покрытые лесной растительностью.