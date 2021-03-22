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Текст:   Василий Кошкин 
11:25 22.03.2021

Росреестр предупредил о новой схеме мошенничества

Москвичи стали получать письма, в которых содержится информация о необходимости оформления жилья в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН).
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на столичное управление Росреестра, подобные рассылки являются новой уловкой мошенников.

Фото: istock
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В ведомстве отметили, что регистрация прав на объекты недвижимости, приобретенные до 31 января 1998 года, носит заявительный характер и бесплатна для правообладателя. Сведения о таких сделках уже были учтены предшествующими Росреестру органами регистрации прав и считаются действительными вне зависимости от их регистрации в ЕГРН.

"Никакую дополнительную информацию о необходимости регистрации ранее возникших прав и в целом об услугах ведомства столичный Росреестр адресно не рассылает заявителям", - пояснил руководитель управления Игорь Майданов.

Росреестр призвал собственников жилья своевременно актуализировать данные в реестре недвижимости. Рекомендации касаются в первую очередь пожилых людей и одиноких граждан.

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