Росреестр предупредил о новой схеме мошенничества

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на столичное управление Росреестра, подобные рассылки являются новой уловкой мошенников.
В ведомстве отметили, что регистрация прав на объекты недвижимости, приобретенные до 31 января 1998 года, носит заявительный характер и бесплатна для правообладателя. Сведения о таких сделках уже были учтены предшествующими Росреестру органами регистрации прав и считаются действительными вне зависимости от их регистрации в ЕГРН.
"Никакую дополнительную информацию о необходимости регистрации ранее возникших прав и в целом об услугах ведомства столичный Росреестр адресно не рассылает заявителям", - пояснил руководитель управления Игорь Майданов.
Росреестр призвал собственников жилья своевременно актуализировать данные в реестре недвижимости. Рекомендации касаются в первую очередь пожилых людей и одиноких граждан.