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22.03.2021 17:03
Рубрика: Экономика

Россия примет участие в строительстве "Пакистанского потока"

Текст: Сергей Тихонов
Российские инвесторы получат не менее 26% акций газопровода "Север-Юг", который теперь официально переименован в "Пакистанский поток". Это следует из протокола о внесении изменений в соглашение между Россией и Пакистаном.
Фото: Илья Питалев/ РИА Новости Фото: Илья Питалев/ РИА Новости
Фото: Илья Питалев/ РИА Новости

Со стороны России в строительство вложатся "Евразийский трубопроводный консорциум" и "Трубная металлургическая компания" (ТМК). У Пакистана будет контрольный пакет акций проекта - 74%.

Фото: Дмитрий Лельчук/ РИА Новости
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Газопровод должен связать терминалы по приему СПГ в портах Карачи и Гвадар на юге Пакистана с северными областями страны. Запланированная мощность газопровода - 12,5 млрд кубометров в год. Ранее ожидалось, что операторами проекта с российской стороны будут РТ-Глобальные ресурсы, но их решено заменить на компанию, которую учредит ФГУП "Центр эксплуатационных услуг" Минэнерго России.

"Этот проект интересен нашей стране в связи сбытом российского оборудования и долгосрочного экономического присутствия России в регионе", - говорит замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач.

Ранее в некоторых СМИ появилась информация, что "Пакистанский поток" может быть использован для экспорта газа в Индию, но это не соответствует действительности. Идеи связать его с возможным газопроводом Туркменистан - Афганистан - Пакистан - Индия (ТАПИ) или Иран - Пакистан - Индия существуют, но из-за сложных отношений стран в регионе, находятся пока в стадии начального обсуждения.

По мнению Алексея Гривача, "Север-Юг" касается внутреннего газоснабжения Пакистана. ТАПИ и Иран-Пакистан-Индия - это транзит и экспорт газа, гораздо более сложные с геополитической точки зрения проекты с неопределенными перспективами.

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