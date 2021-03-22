Россияне в три раза активнее бронируют туры с кешбэком

Новости

Мэрия Праги арендовала роскошный отель для зараженных COVID бездомных 22:30
На М-12 начали подготовку к возведению основания обхода Балашихи 22:17
Минобороны РФ сообщило о 536 военнослужащих с коронавирусом 21:59
СК: В Подмосковье произошла серия хлопков газа 21:39
Производство вакцины "КовиВак" в апреле-мае доведут до полумиллиона доз 21:35
Гарик Мартиросян заменит Ивана Урганта на премии продюсеров кино и ТВ 21:20
Умер исполнитель гитарной партии песни "Ваше благородие, госпожа удача" 20:49
Пропавшую в Хибинских горах девочку ищут 53 спасателя и кинологи 20:41
В Подмосковье в доме прогремел взрыв 20:19
Роспотребнадзор предлагает увеличить количество детей в отрядах лагерей до 75% 20:18
В Хибинах 12-летняя девочка попала под лавину 20:15
Туристы попали под лавину в Мурманской области 19:41
Филипп VI не вернул доверие к институту монархии в Испании 19:30
Отток средств физлиц с депозитов в феврале превысил 200 млрд рублей 19:14
Карпин ответил на вопрос о возможном возвращении в "Спартак" 19:14
В Крыму в 2021 году заменят более 210 километров сетей водоснабжения 19:10
Курс доллара впервые за месяц поднялся выше 75 рублей 19:09
Мурашко: Около 30 млн россиян планируется привить от COVID-19 до 15 июня 19:01
Экс-министр юстиции Баварии ушел из фракции ХСС из-за скандала с масками 18:59
Украина открыла дело против артистов, выступавших на открытии Крымского моста 18:48
В результате взрыва на юге Китая погибли пять человек 18:22
В Москве изменится порядок выдачи справок о правах на жилье 18:16
Названа причина гибели леопардов, выпущенных в дикую природу в Сочи 18:12
От вакцины AstraZeneca отказались до 70 процентов желающих привиться поляков 18:02
Путин заявил о необходимости создать модель защиты от угроз типа COVID-19 17:53
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Великий пост: как правильно поститься, каяться и изменяться к лучшему
Великий пост: как правильно поститься, каяться и изменяться к лучшему
К чему приведет повышение ключевой ставки
К чему приведет повышение ключевой ставки
Верховный суд объяснил, как платить за ЖКУ в коттеджном поселке
Верховный суд объяснил, как платить за ЖКУ в коттеджном поселке
22.03.2021 22:39
Рубрика: Экономика

Отпуск на миллиард

Россияне в три раза активнее бронируют туры с кешбэком
Текст: Евгений Гайва
Российская газета - Столичный выпуск № 60(8411)
За первые четыре дня работы третьего этапа программы туристического кешбэка россияне купили туры по стране, круизы и проживание в российских отелях более чем на миллиард рублей, сообщили в Ростуризме. Участникам программы уже вернули более 200 млн рублей.
Кешбэк - только для России, зато участвуют все регионы. Фото: Владимир Аносов Кешбэк - только для России, зато участвуют все регионы. Фото: Владимир Аносов
Кешбэк - только для России, зато участвуют все регионы. Фото: Владимир Аносов

"Мы видим, что динамика спроса уже превышает прошлогодние показатели программы в 2,5-3 раза", - сообщила журналистам руководитель Ростуризма Зарина Догузова. Она отметила, что в прошлом году многие люди не воспользовались программой и остались дома. Сейчас эпидемиологическая обстановка улучшилась, к тому же многие россияне только узнали о программе. Некоторые путешественники бронируют туры уже в третий раз.

Фото: Денис Абрамов/РИА Новости
Названы самые любимые туристами регионы России

Распродажа туров, стартовавшая 18 марта, третья по счету. Первый этап программы проводился в августе прошлого года, а второй - в октябре и декабре. В этот раз покупать туры с кешбэком можно до 15 июня, а отправиться в путешествие - до 30 июня. Подобрать тур можно на сайте "мирпутешествий.рф" или на порталах участников программы - туроператоров, отелей и агрегаторов.

Основные условия остались прежними. Покупку нужно оплатить по карте "Мир", зарегистрированной в программе лояльности. На эту же карту в течение пяти дней вернется 20% стоимости тура или бронирования отеля, максимально - 20 тысяч рублей. В третьем этапе программы участвуют все регионы.

По программе кешбэка туристам за купленные туры по России уже вернули 200 млн рублей

В числе лидеров продаж - Краснодарский край, Крым и Московская область. В десятку наиболее популярных направлений также вошли Ставрополье, Алтай, Санкт-Петербург, Москва, Калининградская область, Татарстан и Тюменская область.

По срокам поездки бронирования распределяются практически равномерно, что решает задачу расширения туристического сезона, отметили в Ростуризме. Как напомнила Догузова, в этом году курортный сезон в России стартует с 1 мая.

Экономика Туризм Правительство Минэкономразвития Ростуризм Развитие туризма в России

Главное сегодня

Правительство допустило продление соглашений по ценам на сахар и масло
В Хибинах скончалась девочка, попавшая под снежный обвал
Косачев: Чиновники Евросоюза загнали отношения с Россией в тупик
Путин заявил, что завтра вакцинируется от коронавируса
Володин: Поведение Байдена говорит о его неадекватности
В Роскачестве назвали лучшие смартфоны начала года
Россиянам станет легче получить региональные льготы