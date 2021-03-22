Россияне в три раза активнее бронируют туры с кешбэком

За первые четыре дня работы третьего этапа программы туристического кешбэка россияне купили туры по стране, круизы и проживание в российских отелях более чем на миллиард рублей, сообщили в Ростуризме. Участникам программы уже вернули более 200 млн рублей.

Кешбэк - только для России, зато участвуют все регионы. Фото: Владимир Аносов

"Мы видим, что динамика спроса уже превышает прошлогодние показатели программы в 2,5-3 раза", - сообщила журналистам руководитель Ростуризма Зарина Догузова. Она отметила, что в прошлом году многие люди не воспользовались программой и остались дома. Сейчас эпидемиологическая обстановка улучшилась, к тому же многие россияне только узнали о программе. Некоторые путешественники бронируют туры уже в третий раз.

Распродажа туров, стартовавшая 18 марта, третья по счету. Первый этап программы проводился в августе прошлого года, а второй - в октябре и декабре. В этот раз покупать туры с кешбэком можно до 15 июня, а отправиться в путешествие - до 30 июня. Подобрать тур можно на сайте "мирпутешествий.рф" или на порталах участников программы - туроператоров, отелей и агрегаторов.

Основные условия остались прежними. Покупку нужно оплатить по карте "Мир", зарегистрированной в программе лояльности. На эту же карту в течение пяти дней вернется 20% стоимости тура или бронирования отеля, максимально - 20 тысяч рублей. В третьем этапе программы участвуют все регионы.

По программе кешбэка туристам за купленные туры по России уже вернули 200 млн рублей

В числе лидеров продаж - Краснодарский край, Крым и Московская область. В десятку наиболее популярных направлений также вошли Ставрополье, Алтай, Санкт-Петербург, Москва, Калининградская область, Татарстан и Тюменская область.

По срокам поездки бронирования распределяются практически равномерно, что решает задачу расширения туристического сезона, отметили в Ростуризме. Как напомнила Догузова, в этом году курортный сезон в России стартует с 1 мая.