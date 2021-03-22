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22.03.2021 10:21
Рубрика: Власть

Россияне заключили рекордное число брачных договоров

Текст: Владислав Куликов
За год граждане России заключили 142,5 тысячи брачных договоров. Это абсолютный рекорд. При этом количество контрактов выросло на 26 процентов. Примечательно, что такой скачок случился в год пандемии и ограничительных мер.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock
Фото: Photoxpress
Семьи стали чаще заключать брачные договоры

"Часто пары заключают брачный договор, когда планируют приобретать жилье в ипотеку, - рассказывают в Федеральной нотариальной палате. - К примеру, когда один из супругов по каким-то причинам не может выступить в качестве созаемщика, потому что не имеет достаточного дохода или не подходит по иным параметрам. В таких случаях сами банки рекомендуют оформить брачный договор, чтобы приобретаемый объект недвижимости был в индивидуальной собственности одного супруга, который будет нести единоличную ответственность по возврату кредита и в случае неуплаты отвечать только своим имуществом. Второй супруг при этом ничем не рискует. Впрочем, как и в случае, если один из супругов несет риски как предприниматель - чтобы уберечь имущество семьи от возможных проблем своего бизнеса, эксперты рекомендуют заключить брачный договор".

Оформить брачный договор можно в любое время после брака.

"Прописать в брачном договоре санкции за измену или рукоприкладство нельзя, как и устанавливать график ведения домашнего хозяйства или выгула собаки, в нашей стране этот документ стране регулирует исключительно имущественные отношения, - поясняют в ФНП. - Соглашение должно быть обязательно удостоверено нотариусом - именно он отвечает за то, чтобы условия, прописанные в договоре, не ущемляли интересов одного из супругов. В каждом случае удостоверения брачного договора нотариус беседует с супругами (или будущими супругами, ведь документ может быть удостоверен и до заключения брака), выясняет их намерения, рекомендует наилучший вариант оформления взаимных имущественных отношений и составляет текст договора, который устроит обоих супругов".

Эксперты предостерегают от обращения в обычные юридические фирмы. Нередко пары, собирающиеся заключить брачный договор, обращаются в далекие от нотариата конторы, предлагающие юридические услуги, чтобы составить текст соглашения. Порой специалисты просят за услугу 30 до 70 тысяч рублей. Однако качество составленных документов зачастую сомнительно - в них включают пункты, противоречащие закону. Конечно же, перед тем, как удостоверить договор, нотариус исправит все огрехи, но деньги, потраченные на неквалифицированную помощь юристов, вернуть вряд ли получится.

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