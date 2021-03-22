Россияне заключили рекордное число брачных договоров

За год граждане России заключили 142,5 тысячи брачных договоров. Это абсолютный рекорд. При этом количество контрактов выросло на 26 процентов. Примечательно, что такой скачок случился в год пандемии и ограничительных мер.

"Часто пары заключают брачный договор, когда планируют приобретать жилье в ипотеку, - рассказывают в Федеральной нотариальной палате. - К примеру, когда один из супругов по каким-то причинам не может выступить в качестве созаемщика, потому что не имеет достаточного дохода или не подходит по иным параметрам. В таких случаях сами банки рекомендуют оформить брачный договор, чтобы приобретаемый объект недвижимости был в индивидуальной собственности одного супруга, который будет нести единоличную ответственность по возврату кредита и в случае неуплаты отвечать только своим имуществом. Второй супруг при этом ничем не рискует. Впрочем, как и в случае, если один из супругов несет риски как предприниматель - чтобы уберечь имущество семьи от возможных проблем своего бизнеса, эксперты рекомендуют заключить брачный договор".

Оформить брачный договор можно в любое время после брака.

"Прописать в брачном договоре санкции за измену или рукоприкладство нельзя, как и устанавливать график ведения домашнего хозяйства или выгула собаки, в нашей стране этот документ стране регулирует исключительно имущественные отношения, - поясняют в ФНП. - Соглашение должно быть обязательно удостоверено нотариусом - именно он отвечает за то, чтобы условия, прописанные в договоре, не ущемляли интересов одного из супругов. В каждом случае удостоверения брачного договора нотариус беседует с супругами (или будущими супругами, ведь документ может быть удостоверен и до заключения брака), выясняет их намерения, рекомендует наилучший вариант оформления взаимных имущественных отношений и составляет текст договора, который устроит обоих супругов".

Эксперты предостерегают от обращения в обычные юридические фирмы. Нередко пары, собирающиеся заключить брачный договор, обращаются в далекие от нотариата конторы, предлагающие юридические услуги, чтобы составить текст соглашения. Порой специалисты просят за услугу 30 до 70 тысяч рублей. Однако качество составленных документов зачастую сомнительно - в них включают пункты, противоречащие закону. Конечно же, перед тем, как удостоверить договор, нотариус исправит все огрехи, но деньги, потраченные на неквалифицированную помощь юристов, вернуть вряд ли получится.