Касаткина после победы в Петербурге поднялась на 19 мест в рейтинге WTA

Новости

В Вологодской области в ДТП погибли три человека 10:51
В Подмосковье собаки задушили ребенка 10:51
На поверхности Оби завершилось контролируемое выгорание углеводородов 10:38
В альянсе Меркель еще один депутат сложил мандат из-за скандала 10:35
Микроавтобус с гражданами Украины попал в ДТП в Польше, один человек погиб 10:18
При обысках у пензенского губернатора нашли около 500 млн рублей 10:09
Просроченные молочные продукты нашли в 45% российских магазинов 10:07
Собянин возобновил строительство парка "Яуза" 09:47
Испытания колесной САУ "Мальва" начнутся в 2022 году 09:42
Минфин предложил ужесточить требования к пиву в странах ЕАЭС 09:41
Финское правительство введет в апреле ограничение на передвижение 09:22
В Подмосковье при проверке документов у водителя нашли наркотики 09:19
Лукашенко напомнил о важности исторической памяти 09:13
Мясников дал три простых совета на случай любой болезни 09:11
Российский теннисист Аслан Карацев стал 27-й ракеткой мира 08:57
В Японии открылся первый магазин с российскими товарами 08:52
На перегоне в Челябинской области локомотив потерял колесную пару 08:50
Минпромторг рассказал о стратегии России в ответ на американские санкции 07:48
Бирюков: Более 500 тысяч электросчетчиков бесплатно заменят в Москве 07:45
Лавров прибыл с рабочим визитом в китайский город Гуйлинь 07:31
Около 18 тысяч человек из-за наводнений эвакуировали в Австралии 07:05
Вильфанд рассказал о погоде в регионах ЦФО до конца марта 07:01
Назван способ выгодно инвестировать пять тысяч рублей 06:35
На Байконуре началась подготовка к запуску "Союза" с 38 спутниками 06:31
Гастроэнтеролог перечислил продукты, чаще всего вызывающие отравление 06:02
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Великий пост: как правильно поститься, каяться и изменяться к лучшему
Великий пост: как правильно поститься, каяться и изменяться к лучшему
К чему приведет повышение ключевой ставки
К чему приведет повышение ключевой ставки
Верховный суд объяснил, как платить за ЖКУ в коттеджном поселке
Верховный суд объяснил, как платить за ЖКУ в коттеджном поселке
22.03.2021 09:36
Рубрика: Спорт

Касаткина после победы в Петербурге поднялась на 19 мест в рейтинге WTA

Текст: Максим Домчев
Россиянка Дарья Касаткина поднялась с 61-го на 42-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), следует из его новой версии, опубликованной на официальном сайте организации.  
Фото: Михаил Синицын/РГ Фото: Михаил Синицын/РГ
Фото: Михаил Синицын/РГ

В воскресенье Касаткина выиграла турнир в Санкт-Петербурге, в финале победив соотечественницу Маргариту Гаспарян. Теннисистка выиграла первый сет - 6:3, а во втором при счете 2:1 ее соперница отказалась от продолжения борьбы из-за травмы.

Фото: Марк Петерсон / Tennis Australia / РИА Новости
Российский теннисист Аслан Карацев стал 27-й ракеткой мира

Лучшая из россиянок - Екатерина Александрова. Она занимает 34-ю строчку. На 35-ю позицию поднялась Светлана Кузнецова, 37-я - Вероника Кудерметова.

Верхняя часть рейтинга осталась без изменений. Лидирует австралийка Эшли Барти, далее расположились японка Наоми Осаки и румынка Симона Халеп. Лучшей из россиянок является Екатерина Александрова, занимающая 34-ю строчку. Гаспарян благодаря своему выступлению в Санкт-Петербурге вернулась в топ-100, переместившись на 88-ю позицию.

Рейтинг WTA, версия от 22 марта:

1 (1). Эшли Барти (Австралия) - 9 186 очков;

2 (2). Наоми Осака (Япония) - 7 835;

3 (3). Симона Халеп (Румыния) - 7 255…

34 (34). Екатерина Александрова (Россия) - 1 900...

35 (39). Светлана Кузнецова (Россия) - 1 865...

37 (36). Вероника Кудерметова (Россия) - 1 820...

42 (61). Дарья Касаткина (Россия) - 1 710...

46 (45). Анастасия Павлюченкова (Россия) - 1 630...

73 (71). Анна Блинкова (Россия) - 1 114...

75 (74). Анастасия Потапова (Россия) - 1 061...

88 (126). Маргарита Гаспарян (Россия) - 948...

99 (94). Варвара Грачева (Россия) - 858.

Спорт Теннис Игроки

Главное сегодня

СК объединит дела о зверствах нацистов против мирных граждан СССР
Лавров призвал уходить от использования доллара при расчетах
При обысках у пензенского губернатора нашли около 500 млн рублей
Минпромторг рассказал о стратегии России в ответ на американские санкции
Bloomberg: Появление COVID-19 связано с торговлей животными в Китае
Кто сыграет в четвертьфинале Лиги чемпионов
Свадьба Большунова пройдет в норвежском стиле