Касаткина после победы в Петербурге поднялась на 19 мест в рейтинге WTA

В воскресенье Касаткина выиграла турнир в Санкт-Петербурге, в финале победив соотечественницу Маргариту Гаспарян. Теннисистка выиграла первый сет - 6:3, а во втором при счете 2:1 ее соперница отказалась от продолжения борьбы из-за травмы.

Лучшая из россиянок - Екатерина Александрова. Она занимает 34-ю строчку. На 35-ю позицию поднялась Светлана Кузнецова, 37-я - Вероника Кудерметова.

Верхняя часть рейтинга осталась без изменений. Лидирует австралийка Эшли Барти, далее расположились японка Наоми Осаки и румынка Симона Халеп. Лучшей из россиянок является Екатерина Александрова, занимающая 34-ю строчку. Гаспарян благодаря своему выступлению в Санкт-Петербурге вернулась в топ-100, переместившись на 88-ю позицию.

Рейтинг WTA, версия от 22 марта:

1 (1). Эшли Барти (Австралия) - 9 186 очков;

2 (2). Наоми Осака (Япония) - 7 835;

3 (3). Симона Халеп (Румыния) - 7 255…

34 (34). Екатерина Александрова (Россия) - 1 900...

35 (39). Светлана Кузнецова (Россия) - 1 865...

37 (36). Вероника Кудерметова (Россия) - 1 820...

42 (61). Дарья Касаткина (Россия) - 1 710...

46 (45). Анастасия Павлюченкова (Россия) - 1 630...

73 (71). Анна Блинкова (Россия) - 1 114...

75 (74). Анастасия Потапова (Россия) - 1 061...

88 (126). Маргарита Гаспарян (Россия) - 948...

99 (94). Варвара Грачева (Россия) - 858.