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22.03.2021 19:50
Рубрика: Экономика

Урок за 115 рублей

Российская учительница с калькулятором раскрыла тайны своей зарплаты
Текст: Елена Мелихова (Ростов-на-Дону)
Российская газета - Федеральный выпуск № 60(8411)
Мария Суровцева - учитель русского языка в донской гимназии N 52. Она по полочкам разложила свою зарплату и сделала очень интересные выводы: за проверку одной тетради молодой педагог получает меньше одного рубля.

- Должностной оклад учителя при нагрузке 18 часов в неделю (ставка) - 9 262,00 рубля. Это самый минимум без доплат в Ростовской области, - говорит Мария. - Один урок в месяц базово оплачивается "чистыми" в размере 115 рублей. То есть 45 минут активной работы в классе, предварительная подготовка к уроку, ответственность за детей, заполнение электронного журнала, общение с родителями и прочее оплачивается в таком мизерном размере.

Далее идет проверка тетрадей. Это плюс 10% от оклада.

- В идеале учитель русского языка в 5-м классе должен собирать и проверять тетради каждый день. Например, уроки проходят пять раз в неделю, 18 часов - это два учебных класса, в которых от 20 до 30 человек. Возьмем мои классы, где 23 ученика. Выходит, что за месяц нужно проверить 46 тетрадей и собрать их 23 раза. Это только тетради по русскому языку без учета литературы и контрольных работ. Получается стоимость проверки одной тетради в месяц - 0,88 руб. (да, 88 копеек), - продолжает педагог.

У учителей есть доплата за выслугу лет - за категорию. Так, педагогический стаж Марии немногим более трех лет. И ее коэффициент - десять процентов. Следовательно, ее урок в классе стоит 127 рублей.

Фото: Виталий Невар/ТАСС
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- С нагрузкой 27 часов в неделю я получаю чистыми 14 504 рубля в месяц. У меня три класса, в которых 68 учеников. В месяц за каждого ребенка получаю 213,30 руб. (это с тетрадями, подготовкой к урокам и прочими затратами времени помимо урока), - говорит она.

Примечательно, за полный рабочий день в односменной школе, состоящий из семи уроков, можно заработать меньше 1 000 рублей. Если прикинуть проезд, питание, закупку канцтоваров для себя и распечатку материалов, которые в некоторых школах приходится делать самому, то становится горько.

- Можно взять и две ставки, и репетиторство, но от этого любой педагог только выгорит быстрее, - уверена Суровцева.

Сейчас она на больничном. И с ужасом представляет, сколько же она получит за март. К слову, подобное положение дел с зарплатами характерно и для других школ Ростова. По словам директора школы N 112 Евгения Галдаева, в среднем учителя у них получают 30 тысяч рублей. За счет того, что многие работают с превышением нагрузки. Средний возраст учителей 46-50 лет. Самой пожилой учительнице 75. Ее педстаж около полувека, с надбавками она получает в районе 20 тысяч рублей за ставку.

- Молодежь идет неохотно. У начинающего учителя должна быть поддержка, которая поможет выжить. Не хватает учителей начальных классов, русского языка, математики, - уточнил Евгений Галдаев.

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