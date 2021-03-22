Женская сборная по гандболу, победитель Олимпиады-2016 в Рио, завоевала право защищать титул на ближайших Играх, которые пройдут в Токио этим летом. В квалификационном турнире, состоявшемся в венгерском Дьёре, команда под руководством Алексея Алексеева выиграла все три своих матча: у Сербии - 29:24, Казахстана - 33:26 и Венгрии - 29:23.

Отбираться на главный форум четырехлетия через сито квалификации для наших девчонок не впервой: на предыдущие две Олимпиады наши попадали именно таким образом. Но в этот раз задача выглядела менее тривиальной, ведь на ответственный турнир россиянки приехали с новым тренером. Напомним, прежний наставник Мартин Амброс де-факто перестал исполнять свои обязанности прямо по ходу чемпионата Европы в декабре прошлого года. В матче за пятое место нашей командой руководил уже Алексей Алексеев. Он же и привез сборную в Дьёр.

Чтобы квалифицироваться в Токио, сборной России требовалось оказаться в числе двух лучших команд в квартете. Поэтому уже стартовый матч против Сербии был во многом определяющим. Алексеев человек для сборной не чужой, но одно дело - быть на подхвате, а другое - главным. Нервозность специалиста, видимо, передалась и подопечным. До середины второго тайма наши никак не могли оторваться от назойливых соперниц (на 45-й минуте счет был 21:20), но удалось все же не довести дело до непредсказуемой концовки.

- Любая победа приятна, тем более дебютная. Спасибо девочкам большое. Они не подвели, помогли и поддержали. Все сложилось здорово, и результат дали хороший, - не сдерживал эмоций после игры Алексеев.

Ну а гарантировали себе путевку наши после победы над Казахстаном, которая вышла совсем не такой легкой, как ожидалось. Уже в Дьёре казахстанские гандболистки умудрились уступить Венгрии с разницей в 27 мячей (19:46). Однако в матче с нашими не было ничего подобного. Отчасти дело в том, что добыть путевку в Токио Алексеев попытался малой кровью, предоставив отдых лидерам. Но резервистки заставили своего тренера понервничать и даже покричать. "Мы с кем играем?!" - пытался Алексеев достучаться до девушек в одной из пауз. К счастью, получилось.

Матч против венгерок уже не имел серьезного турнирного значения: соперницы, как и наши, квалифицировались в Токио заранее. Это была игра за первое место, дающее более высокий посев при жеребьевке. И вот в этом матче сборная России против очень неслабой команды продемонстрировала всю свою мощь. Особенно хороша была Анна Вяхирева, забившая семь мячей. Матч с Венгрией показал: отобрать чемпионский титул у сборной России в Токио соперницам будет очень непросто.

В олимпийском турнире помимо наших и венгерок примут участие Япония (как хозяйка Игр), Франция (чемпион Европы-2018), Нидерланды (чемпион мира-2019), Бразилия (победитель Панамериканских игр-2019), а также Южная Корея, Ангола, Норвегия, Швеция, Испания и Черногория.