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Рубрика: Власть

Баланс спроса и сжижения

Названы регионы, которые будут газифицированы СПГ
Текст: Владимир Кузьмин, Сергей Тихонов
Российская газета - Федеральный выпуск № 60(8411)
Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил об утверждении долгосрочной программы производства сжиженного природного газа (СПГ). Она создаст дополнительные возможности для газификации территории страны, в том числе Дальнего Востока и Арктики.

Вице-премьер Александр Новак уточнил, что программа в первую очередь направлена на расширение газификации регионов, развитие малотоннажного потребления СПГ, а также на создание и производство отечественного оборудования для сжижения природного газа. По его словам, к наиболее перспективным регионам для автономной газификации на СПГ отнесены Якутия, Карелия, Амурская, Мурманская, Ленинградская, Псковская, Томская, Кемеровская и Иркутская области. Также вице-премьер отметил, что предусматривается дальнейшее расширение заправочной инфраструктуры и стимулирование производства и использования транспорта, работающего на СПГ - автомобильного, спецтехники, железнодорожного, морского и речного. Общий потенциальный спрос на СПГ в сегменте газомоторного топлива к 2035 году оценен на уровне до 5,5 млн тонн СПГ.

Газификация на основе СПГ предусматривает централизованное подключение населенных пунктов к изолированной газотранспортной системе. СПГ будет доставляться до регионального, областного, районного или поселкового пункта регазификации, где будет преобразован обратно из жидкого в газообразное состояние, а после по трубам отправлен потребителям.

На Дальнем Востоке запустят масштабную программу газификации
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