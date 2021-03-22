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22.03.2021 15:10
Рубрика: Экономика

Ростуризм: Россияне за четыре дня купили туры с кешбэком на миллиард рублей

Текст: Евгений Гайва
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

За первые четыре дня действия третьего этапа программы туристического кешбэка россияне купили туры по стране и проживание в российских отелях более чем на один миллиард рублей, сообщили в Ростуризме. По программе возвращено более 200 млн рублей.

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
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"Мы видим, что динамика спроса уже превышает прошлогодние показатели программы в 2,5-3 раза", - сообщила журналистам руководитель Ростуризма Зарина Догузова. Она отметила, что в прошлом году многие люди не воспользовались программой и остались дома, и это соответствовало общей ситуации. При этом сейчас есть те, кто воспользуются программой в третий раз.

Бронирования распределяются практически равномерно, что решает задачу расширения крыльев сезона, заметила Догузова. Она напомнила, что в этом году курортный сезон в России стартует с 1 мая. В числе лидеров продаж - Краснодарский край, Крым и Московская область. В десятку наиболее популярных направлений также вошли Ставрополье, Алтай, Санкт-Петербург, Москва, Калининградская область, Татарстан и Тюменская область.

Продажи по программе кешбэка стартовали 18 марта и продлятся до 15 июня. При этом отправиться в поездку нужно до 30 июня этого года. Туристу на карту будет возвращено 20% стоимости тура или проживания, максимально - 20 тысяч рублей. Оплатить покупку нужно картой "МИР", зарегистрированной в системе лояльности. В третьем этапе программы участвуют все регионы России.

Экономика Туризм Правительство Минэкономразвития Ростуризм

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