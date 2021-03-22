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Рубрика: В мире

Гуйлинь принимает гостей

Глава МИД России Сергей Лавров встретился с китайским коллегой и проплыл на корабле по реке Лицзян
Текст: Юрий Когалов
Российская газета - Федеральный выпуск № 60(8411)
В понедельник глава МИД России Сергей Лавров начал рабочий визит в Китай. Со своим коллегой Ван И он встретился в живописном городе Гуйлинь, "фантастическом уголке Китая", как выразился сам российский министр. Красоту этих мест Лавров успел оценить во время короткой прогулки на корабле по реке Лицзян.
Сергей Лавров полюбовался местными природными красотами во время короткой прогулки по реке Лицзян. Фото: РИА Новости Сергей Лавров полюбовался местными природными красотами во время короткой прогулки по реке Лицзян. Фото: РИА Новости
Сергей Лавров полюбовался местными природными красотами во время короткой прогулки по реке Лицзян. Фото: РИА Новости

"Стало доброй традицией, что наши китайские друзья приглашают нас к себе не только в столицу, не только в Шанхай, но и в самые разные провинции", - отметил Лавров. По его словам, российской стороне необходимо взять эту практику на вооружение. "Мы не должны от вас отставать, поэтому в следующий раз мы предложим вам какую-нибудь живописную часть Российской Федерации", - заявил глава МИД России.

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По словам Лаврова, ситуация в мире очень быстро меняется, поэтому регулярные встречи абсолютно оправданы. "Я очень ценю эту возможность. Очень хорошо, что несмотря на пандемию, мы продолжаем общаться не только по телефону и видеосвязи, но и лично", - отметил глава МИД России. Впрочем, по сложившейся за последний год традиции, российский и китайский министры обошлись без рукопожатий, заменив их символическим соприкосновением локтями. Да и сами переговоры состоялись не за столом, где представители сторон сидят друг напротив друга, а на некотором расстоянии. Это позволило министрам во время разговора снять маски.

"Очень хорошо, что несмотря на пандемию, мы продолжаем общаться не только по телефону и видеосвязи, но и лично"

В ходе переговоров, которые продолжатся во вторник, главы МИД России и Китая обсудили текущее состояние и перспективы российско-китайского стратегического взаимодействия, вопросы подготовки встреч на высшем и высоком уровнях, обменялись мнениями по наиболее актуальным международным проблемам. Как отметили на Смоленской площади, "наши страны придерживаются близких или совпадающих подходов к решению большинства глобальных задач и намерены и дальше тесно координировать свои внешнеполитические шаги". Россия и Китай выступают за формирование более справедливого и устойчивого полицентричного миропорядка, базирующегося на принципах солидарности и общности интересов всего человечества, взаимовыгодного сотрудничества между странами на прочной правовой основе.

В мире Восточная Азия Китай Правительство МИД Отношения России и Китая

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