Скончался экс-замглавы Службы внешней разведки Виталий Маргелов

В Москве на 79-м году жизни скончался бывший замглавы Службы внешней разведки РФ генерал-полковник Виталий Маргелов, передает ТАСС. Смерть наступила от осложнений в связи с коронавирусной инфекцией.

"Отец умер сегодня около 21:00 мск в госпитале ФСБ. Причина - COVID, он неделю уже был в реанимации, у него было обширное поражение легких", - уточнил сын Михаил Маргелов.

Виталий Маргелов, сын советского военачальника, командующего советскими воздушно-десантными войсками Василия Маргелова, отдал службе в разведке четыре десятка лет. Поступил на службу в 1965 году, в 1980-х годах был начальником 5-го отдела Первого главного управления КГБ СССР, с 1997 по 2003 год был заместителем директора СВР по оперативным вопросам.