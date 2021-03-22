Состоялся финал олимпиады МГИМО и "Российской газеты"

Новости

В Петербурге после гибели двух человек нашли склад суррогатного алкоголя 11:00
В Вологодской области в ДТП погибли три человека 10:51
В Подмосковье собаки задушили ребенка 10:51
На поверхности Оби завершилось контролируемое выгорание углеводородов 10:38
В альянсе Меркель еще один депутат сложил мандат из-за скандала 10:35
Микроавтобус с гражданами Украины попал в ДТП в Польше, один человек погиб 10:18
При обысках у пензенского губернатора нашли около 500 млн рублей 10:09
Просроченные молочные продукты нашли в 45% российских магазинов 10:07
Собянин возобновил строительство парка "Яуза" 09:47
Испытания колесной САУ "Мальва" начнутся в 2022 году 09:42
Минфин предложил ужесточить требования к пиву в странах ЕАЭС 09:41
Финское правительство введет в апреле ограничение на передвижение 09:22
В Подмосковье при проверке документов у водителя нашли наркотики 09:19
Лукашенко напомнил о важности исторической памяти 09:13
Мясников дал три простых совета на случай любой болезни 09:11
Российский теннисист Аслан Карацев стал 27-й ракеткой мира 08:57
В Японии открылся первый магазин с российскими товарами 08:52
На перегоне в Челябинской области локомотив потерял колесную пару 08:50
Минпромторг рассказал о стратегии России в ответ на американские санкции 07:48
Бирюков: Более 500 тысяч электросчетчиков бесплатно заменят в Москве 07:45
Лавров прибыл с рабочим визитом в китайский город Гуйлинь 07:31
Около 18 тысяч человек из-за наводнений эвакуировали в Австралии 07:05
Вильфанд рассказал о погоде в регионах ЦФО до конца марта 07:01
Назван способ выгодно инвестировать пять тысяч рублей 06:35
На Байконуре началась подготовка к запуску "Союза" с 38 спутниками 06:31
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Великий пост: как правильно поститься, каяться и изменяться к лучшему
Великий пост: как правильно поститься, каяться и изменяться к лучшему
К чему приведет повышение ключевой ставки
К чему приведет повышение ключевой ставки
Верховный суд объяснил, как платить за ЖКУ в коттеджном поселке
Верховный суд объяснил, как платить за ЖКУ в коттеджном поселке
22.03.2021 09:28
Рубрика: Общество

Состоялся финал олимпиады МГИМО и "Российской газеты"

Текст: Ксения Колесникова
"Шпаргалок нет? Отлично, отправляю кодовое слово", - шутливо говорит на камеру студент-четверокурсник Глеб Мишутин. Он открывает доступ для школьников к финалу совместной олимпиады МГИМО и "Российской газеты". Интеллектуальное состязание для ребят, мечтающих поступить в вуз МИД России, мы проводим уже больше 10 лет. Впервые в 2021 году старшеклассники написали финал олимпиады в режиме кибермониторинга.
Фото: Ксения Колесникова Фото: Ксения Колесникова
Фото: Ксения Колесникова

- Мы решили не подвергать детей и их родителей риску. Тем более, что онлайн-система уже "обкатана" на экзаменах и сессиях у студентов, во время дистанционного обучения, - рассказал "РГ" проректор по учебной работе МГИМО Виктор Кириллов. - Конечно, в следующем году, если позволит эпидситуация, мы надеемся вернуть очный формат: до пандемии ребята устно защищали эссе, выступали перед комиссией. А еще - могли познакомиться с университетом, с его возможностями и преподавателями. Нам очень важно "почувствовать" своего абитуриента.

Фото: iStock
Шесть историй успеха участников олимпиады "Российской газеты" и МГИМО

В этом году за компьютерами в масках и перчатках сидят студенты. У каждого в системе - 20 онлайн-подопечных. Сначала они тестируют связь, показывают на камеру паспорт, свой пустой рабочий стол - и реальный, и виртуальный. Затем получают доступ к заданиям. Первый блок - непростые вопросы, ответы на которые так просто не загуглишь. Второй - эссе-анализ на выбранную тему. На все про все - почти 4 часа в онлайне.

Вопросы? Суперинтересные. Скажем, указать страну по описанию ее соседей. Просто не будет: одна из стран занимает первое место в мире по сбору какао-бобов. Другая - раньше называлась "Верхняя Вольта". Еще одна - отказалась от собственной валюты из-за гиперинфляции. И таким образом может быть зашифрована любая страна: Мали, Сенегал, Кот-д'Ивуар, Замбия, Танзания… Определить функции исторических зданий на фото, узнать членов ЦК КПСС по портретам и "прочитать" историческую карту. А еще рассчитать спрос и предложение, налоги, равновесную цену продукта…

В заключительном этапе приняли участие 256 человек от Архангельска до Симферополя и от Калининграда до Владивостока: из Воронежа, Калуги, Новочеркасска, Симферополя, городов Подмосковья, деревень, сел и станиц Краснодарского, Ставропольского краев, Приморья. Все они отлично разбираются в мировой повестке. А еще - в экономике, социологии, истории, географии…

Фото: Ксения Колесникова

- Олимпиада - это один из социальных лифтов, который позволяет ребятам из разных городов России получить очень серьезное преимущество при поступлении. У нее высокий статус, а ее качество признают ведущие вузы страны, - подчеркнул первый проректор МГИМО Геннадий Толстопятенко. - Что важно? Наша олимпиада - межпредметная, предполагает разностороннюю подготовку, причем с "международной" спецификой. В этом смысле она гораздо шире, чем ЕГЭ по истории, обществознанию или даже профильная Всероссийская олимпиада. Ребята, которые ее прошли и поступили - не просто очень мотивированы. Они, как правило, и учатся лучше: более системно, стабильно. И вот вам удивительный факт: хоть наша олимпиада и не проверяет знания иностранных языков, но ее победители и призеры испытывают с ними гораздо меньше проблем, чем те, кто поступил по результатам ЕГЭ или Всероссийской олимпиады.

Конкуренция среди абитуриентов, поступающих в МГИМО, из года в год остается одной из самых высоких в России. В 2020 году средний балл ЕГЭ составил 96,2. Так что победа в олимпиаде - реальный шанс поступить для многих ребят.

Результаты финала станут известны в конце марта. Льготы и победителям, и призерам будут очень серьезными - МГИМО, к примеру, дает 100 баллов за ЕГЭ по истории и обществознанию при поступлении. Причем эта "фора" в вузе действует все следующие четыре года. Но нужно выполнить условие - написать профильный ЕГЭ не меньше, чем на 75 баллов.

В МГИМО - с "Российской газетой" Общество Образование Наука и образование МГИМО "Российская газета"

Главное сегодня

СК объединит дела о зверствах нацистов против мирных граждан СССР
Лавров призвал уходить от использования доллара при расчетах
При обысках у пензенского губернатора нашли около 500 млн рублей
Минпромторг рассказал о стратегии России в ответ на американские санкции
Bloomberg: Появление COVID-19 связано с торговлей животными в Китае
Как правильно поститься, каяться и изменяться к лучшему
Можно ли щеткой стереть эмаль и сколько фтора должно быть в пасте - советы доктора Криворотова