Состоялся финал олимпиады МГИМО и "Российской газеты"

"Шпаргалок нет? Отлично, отправляю кодовое слово", - шутливо говорит на камеру студент-четверокурсник Глеб Мишутин. Он открывает доступ для школьников к финалу совместной олимпиады МГИМО и "Российской газеты". Интеллектуальное состязание для ребят, мечтающих поступить в вуз МИД России, мы проводим уже больше 10 лет. Впервые в 2021 году старшеклассники написали финал олимпиады в режиме кибермониторинга.

- Мы решили не подвергать детей и их родителей риску. Тем более, что онлайн-система уже "обкатана" на экзаменах и сессиях у студентов, во время дистанционного обучения, - рассказал "РГ" проректор по учебной работе МГИМО Виктор Кириллов. - Конечно, в следующем году, если позволит эпидситуация, мы надеемся вернуть очный формат: до пандемии ребята устно защищали эссе, выступали перед комиссией. А еще - могли познакомиться с университетом, с его возможностями и преподавателями. Нам очень важно "почувствовать" своего абитуриента.

В этом году за компьютерами в масках и перчатках сидят студенты. У каждого в системе - 20 онлайн-подопечных. Сначала они тестируют связь, показывают на камеру паспорт, свой пустой рабочий стол - и реальный, и виртуальный. Затем получают доступ к заданиям. Первый блок - непростые вопросы, ответы на которые так просто не загуглишь. Второй - эссе-анализ на выбранную тему. На все про все - почти 4 часа в онлайне.

Вопросы? Суперинтересные. Скажем, указать страну по описанию ее соседей. Просто не будет: одна из стран занимает первое место в мире по сбору какао-бобов. Другая - раньше называлась "Верхняя Вольта". Еще одна - отказалась от собственной валюты из-за гиперинфляции. И таким образом может быть зашифрована любая страна: Мали, Сенегал, Кот-д'Ивуар, Замбия, Танзания… Определить функции исторических зданий на фото, узнать членов ЦК КПСС по портретам и "прочитать" историческую карту. А еще рассчитать спрос и предложение, налоги, равновесную цену продукта…

В заключительном этапе приняли участие 256 человек от Архангельска до Симферополя и от Калининграда до Владивостока: из Воронежа, Калуги, Новочеркасска, Симферополя, городов Подмосковья, деревень, сел и станиц Краснодарского, Ставропольского краев, Приморья. Все они отлично разбираются в мировой повестке. А еще - в экономике, социологии, истории, географии…

Фото: Ксения Колесникова

- Олимпиада - это один из социальных лифтов, который позволяет ребятам из разных городов России получить очень серьезное преимущество при поступлении. У нее высокий статус, а ее качество признают ведущие вузы страны, - подчеркнул первый проректор МГИМО Геннадий Толстопятенко. - Что важно? Наша олимпиада - межпредметная, предполагает разностороннюю подготовку, причем с "международной" спецификой. В этом смысле она гораздо шире, чем ЕГЭ по истории, обществознанию или даже профильная Всероссийская олимпиада. Ребята, которые ее прошли и поступили - не просто очень мотивированы. Они, как правило, и учатся лучше: более системно, стабильно. И вот вам удивительный факт: хоть наша олимпиада и не проверяет знания иностранных языков, но ее победители и призеры испытывают с ними гораздо меньше проблем, чем те, кто поступил по результатам ЕГЭ или Всероссийской олимпиады.

Конкуренция среди абитуриентов, поступающих в МГИМО, из года в год остается одной из самых высоких в России. В 2020 году средний балл ЕГЭ составил 96,2. Так что победа в олимпиаде - реальный шанс поступить для многих ребят.

Результаты финала станут известны в конце марта. Льготы и победителям, и призерам будут очень серьезными - МГИМО, к примеру, дает 100 баллов за ЕГЭ по истории и обществознанию при поступлении. Причем эта "фора" в вузе действует все следующие четыре года. Но нужно выполнить условие - написать профильный ЕГЭ не меньше, чем на 75 баллов.