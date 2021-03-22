Создатели "Тихого места" и "Реликвии" объединятся для нового ужаса

Режиссер "Реликвии" Натали Эрика Джеймс и создатель жанрового шлягера "Тихое место" Джон Красински снимут для основанной Майклом Бэем компании Platinum Dunes - "Тихое место" под их крылом как раз выходило - новый хоррор.

Как передает THR, речь идет о ленте под названием "Апартаменты 7А" (Apartment 7A), где Натали Эрика выступит постановщиком и сценаристом, а Красински - сопродюсером.

О сюжете не разглашено ни слова, известно лишь, что благодарного зрителя ждет психологический триллер.

По касту и датам информации еще нет.

Вышедшая в прошлом году австрало-американская "Реликвия" стала для Джеймс, до того отметившейся рядом хоррор-короткометражек, дебютом в полном метре.

"Тихое место 2", которому здорово навредил коронавирус, намечено к премьере в России 3 июня.