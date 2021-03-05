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"Тихое место 2" выйдет раньше, чем планировалось

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    05.03.2021, 14:08
Текст:   Козьма Лоханкин

Переносы премьер продолжаются: очередной "переезд" случился и с сиквелом "Тихого места". Правда, на этот раз - на более раннюю дату.

Фото: www.kinopoisk.ru
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Как сообщает Variety, студия Paramount вновь изменила планы и выход продолжения успешного ужастика Джона Красински теперь должен состояться не 17 сентября, а 28 мая.

"Тихое место" вышло в 2018-м году и стало жанровой сенсацией, получив номинацию "Оскара" в категории "Лучший монтаж звука".

Помимо самого Красински, в "Тихом месте" сыграла его супруга Эмили Блант. Во втором фильме появится Киллиан Мёрфи.

Ранее стало известно, что студия Universal снова отложила премьеры девятого "Форсажа" и сиквела "Миньонов".

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