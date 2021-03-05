Universal вновь перенесла премьеры "Форсажа 9" и новых "Миньонов"

Новые переносы потенциальных блокбастеров: студия Universal опять откладывает свои многоожидаемые премьеры.

В который уже раз меняется дата выхода у девятого "Форсажа" - он теперь запланирован не на 28 мая, а на 25 июня этого года. Изначальной датой (давным-давно), напомним, предполагалось 21 мая 2020-го.

Ещё хуже с фильмом "Миньоны: Грювитация" - его сейчас одним махом отложили на целый год, со 2 июля 2021 года на 1 июля 2022-го, сообщает Variety. Продолжение "Миньонов" до этого также неоднократно переносилось - началось это также в 2020-м, в связи с началом пандемии коронавируса.

Напомним, ранее стало известно, что после девятого "Форсажа" в линейке выйдет ещё два фильма, после чего основная серия закроется.