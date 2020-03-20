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Продолжение "Миньонов" отложили из-за пандемии

Новости
    20.03.2020, 13:40
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

На Illumination и Universal отложили премьеру потенциально замечательной анимационной комедии "Миньоны: Грювитация" с июля на неопределенный срок.

Причина, естественно, все та же - объявленная ВОЗ пандемией вспышка нового коронавируса COVID-19, уже принесшая миру кино и сериалов множественные многомиллиардные страдания. А зрителям - десятки горестных лишений.

Как передает Deadline, вследствие тяжелой обстановки с болезнью во Франции, парижская студия  Mac Guff остановила свою работу. Так что аниматоры не смогут закончить мультфильм к ранее заявленным срокам.

О чем официально заявил основатель и глава Illumination Кристофер Меледандри. Отметив, что сим они тщательно блюдут распоряжения правительства страны и заботятся о здоровье своих сотрудников и членов их семей.

Новую дату пообещали озвучить как только ситуация уляжется.

Миньоны дебютировали в 2010 году в первой части серии "Гадкий я". В 2015-м у приспешников архизлодея Грю появился триумфальный сольник-приквел - почти 1 160 000 000 долларов кассы при бюджете в 74 миллиона. 

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