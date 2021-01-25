Премьеру хоррора "Тихое место 2" вновь перенесли из-за пандемии

Один из самых ожидаемых фильмов года, сиквел фильма ужасов "Тихое место", вновь переехал.

Как передает THR, теперь студия Paramount передвинула премьеру ленты с апреля 2021-го на сентябрь. То есть ровно на год от изначально заявленной даты.

Первое "Тихое место" вышло в 2018-м, стяжав большой успех. Постапокалиптическая картина рассказывает о попытке семьи выжить в мире, порабощенном слепыми, но чуткими на слух чудовищами, по сути представляющими собой гигантское плотоядное ухо с ногами.

Ранее сообщалось про очередные переносы премьер многострадального 25-го "Бонда", "Морбиуса" с Джаредом Лето и экранизации игры Uncharted.