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Премьеру хоррора "Тихое место 2" вновь перенесли из-за пандемии

Новости
    25.01.2021, 14:10
Текст:   Олег Усков

Один из самых ожидаемых фильмов года, сиквел фильма ужасов "Тихое место", вновь переехал.

Фото: Kinopoisk.ru
Кира Найтли больше не хочет сниматься голой

Как передает THR, теперь студия Paramount передвинула премьеру ленты с апреля 2021-го на сентябрь. То есть ровно на год от изначально заявленной даты.

Первое "Тихое место" вышло в 2018-м, стяжав большой успех. Постапокалиптическая картина рассказывает о попытке семьи выжить в мире, порабощенном слепыми, но чуткими на слух чудовищами, по сути представляющими собой гигантское плотоядное ухо с ногами.

Ранее сообщалось про очередные переносы премьер многострадального 25-го "Бонда", "Морбиуса" с Джаредом Лето и экранизации игры Uncharted.

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