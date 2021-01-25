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Sony перенесла премьеру фильма Uncharted с Томом Холландом

Новости
    25.01.2021, 12:49
Текст:   Богдан Бобров
Фото: youtube.com/ Denis Major Фото: youtube.com/ Denis Major
Фото: youtube.com/ Denis Major

"Проклятие экранизаций видеоигр" теперь выражается еще и в постоянном переносе даты премьеры.

Фото: kinopoisk.ru
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Киноадаптация Uncharted с Томом Холландом в очередной раз переехала - в этот раз на 11 февраля 2022-го. Об этом сообщает Variety.

Ранее картину планировали выпустить на больших экранах этим летом. Причина изменения графика выхода уже никого не удивляет - коронавирус.

Сюжет ленты будет посвящен юным годам известного искателя приключений Нейтана Дрейка.

Волна переносов захватила, конечно, не только игровые экранизации: ранее новые даты премьер получили, в частности, фильмы "Не время умирать" и "Морбиус".

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