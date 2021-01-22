Дата выхода на экраны нового фильма о Джейме Бонде снова перенесена

Поклонников фильмов о Джеймсе Бонде вновь ждет небольшое разочарование - премьера долгожданного двадцать пятого фильма франшизы "Не время умирать" (No Time to Die) снова перенесена на более позднюю дату - на 8 октября 2021 года. Об этом пишет портал IndieWire.

Изначально релиз был намечен на апрель 2020, затем в связи с пандемией COVID-19 премьера переносилась два раза на ноябрь, и до последнего была надежда, что картину можно будет увидеть в апреле этого года.

Ранее сообщалось, что компания MGM, владеющая правами на Бонда и Рокки, ищет покупателя.