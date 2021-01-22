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Дата выхода на экраны нового фильма о Джейме Бонде снова перенесена

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    22.01.2021, 11:46
Текст:   Юлия Авакова

Поклонников фильмов о Джеймсе Бонде вновь ждет небольшое разочарование - премьера долгожданного двадцать пятого фильма франшизы "Не время умирать" (No Time to Die) снова перенесена на более позднюю дату - на 8 октября 2021 года. Об этом пишет портал IndieWire.

Фото: twitter.com/ GodzillaVsKong
Постер: названа дата премьеры трейлера фильма "Годзилла против Конга"

Изначально релиз был намечен на апрель 2020, затем в связи с пандемией COVID-19 премьера переносилась два раза на ноябрь, и до последнего была надежда, что картину можно будет увидеть в апреле этого года.

Ранее сообщалось, что компания MGM, владеющая правами на Бонда и Рокки, ищет покупателя.

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