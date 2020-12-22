Владеющая Джеймсом Бондом и Рокки студия MGM ищет, кому бы продаться

Легендарная киностудия MGM, она же Metro-Goldwyn-Mayer, предприятие с почти столетней историей, в скором времени может потерять свою независимость и примкнуть к какой-нибудь более крупной и успешной организации. По крайней мере, руководство MGM сейчас всерьёз изучает такой вариант.

Как передаёт The Wall Street Journal, для этих целей уже наняты люди из соответствующего профиля контор: Morgan Stanley и LionTree LLC. В качестве потенциальных покупателей рассматриваются в первую очередь стриминговые сервисы или компании, желающие расширить своё присутствие на рынке стриминговых сервисов.

Рыночная стоимость студии, с учётом всех долгов, составляет около 5,5 миллиарда долларов. Безо всяких намёков напомним, что корпорация Disney в 2012 году купила Lucasfilm за 4,05 милларда, а в прошлом году закрыла сделку по Fox - приблизительно за 71 миллиард.

Один из главных активов MGM - серия фильмов про Джеймса Бонда, последний из которых, под несколько ироничным в контексте заголовком "Не время умирать", доставил студии столько проблем, что имеет все шансы явиться в конечном итоге основной причиной её гибели. Среди прочего ценного имущества - фильмы про Рокки Бальбоа, трилогия "Хоббит" и вялотекущая антиутопия "Рассказ служанки".

Последний серьёзный кризис MGM пережили в 2009 году, чудом избежав банкротства. Но 2020-й - это вам не 2009-й.