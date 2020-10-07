Дэниел Крэйг рассказал, на каком условии согласился сыграть Бонда

Дэниел Крэйг рассказал об условии, которое он выдвинул в 2006 году, прежде чем окончательно согласиться на участие во франшизе о Джеймсе Бонде. Эта информация звучит в официальном подкасте, посвященном выходу фильма "Не время умирать".

"Я сказал Барбаре (Брокколи - прим. "Кинократии") и Майклу (Джи Уилсону - прим. "Кинократии") перед тем, как прочитать сценарий, что не могу воспроизводить что-то, что было раньше. Я не могу повторить то, что кто-то делал до этого. Я не буду стараться оправдывать чьи-то ожидания", - заявил актер.

Крэйг был непреклонен в своем нежелании повторять образ Джеймса Бонда, созданный ранее Шоном Коннери, Роджером Муром и Пирсом Броснаном. Вместо этого актёр хотел заново "изобрести" Бонда, опираясь на своё собственное представление о персонаже. К удивлению Дэниела, это было именно то, что искали продюсеры Барбара Брокколи и Майкл Дж.Уилсон.

"Вместо того чтобы сказать "Большое спасибо, до свидания", они сказали: "Да, именно этого мы от вас и хотим,"- вспоминает актёр.

"Не время умирать" станет пятым и последним фильмом о Джеймсе Бонде в исполнении Крэйга.

Дата предстоящей картины откладывалась несколько раз из-за пандемии коронавируса. В последний раз её перенесли на 2 апреля 2021 года.

Ранее Билли Айлиш выпустила официальный видеоклип к музыкальной теме фильма.